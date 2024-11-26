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Глава ветслужбы Туркестанской области отобрал премии у 115 сотрудников

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 09:17 Фото: Zakon.kz
В Туркестане осужден руководитель ветеринарной службы. Главу областного управления ветеринарии поймали на многомиллионных поборах с работников. Подробности Zakon.kz озвучили в пресс-службе Антикора.

Согласно релизу ведомства, Бегманов Б. признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Он собрал со 115 работников районных ветеринарных служб в общей сумме 5,5 млн тенге, выплаченных им в качестве премий", – сказано в сообщении Антикора за 26 ноября 2024 года.

Приговором суда Бегманову Б. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

22 ноября сообщалось, что осужден начальник Жемского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Батыс" ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки".

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