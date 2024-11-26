Глава ветслужбы Туркестанской области отобрал премии у 115 сотрудников
Согласно релизу ведомства, Бегманов Б. признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
"Он собрал со 115 работников районных ветеринарных служб в общей сумме 5,5 млн тенге, выплаченных им в качестве премий", – сказано в сообщении Антикора за 26 ноября 2024 года.
Приговором суда Бегманову Б. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
22 ноября сообщалось, что осужден начальник Жемского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Батыс" ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки".