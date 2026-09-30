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Общество

Украли почти 700 млн тенге, съездили в Италию: в Астане осудили руководство и сотрудников поликлиники

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 09:15 Фото: Zakon.kz
В Астане 29 сентября 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор четверым руководителям и сотрудникам поликлиники, обвиненным в присвоении и растрате вверенного чужого имущества, в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, подсудимая руководитель с 2021 по 2025 год вовлекла в преступную деятельность руководителя службы по экономической работе, главного бухгалтера и менеджера по государственным закупкам.

"Участники группы, действуя по предварительному сговору, осуществляли поиск физических и юридических лиц, на счета которых перечисляли денежные средства предприятия на основании фиктивных договоров, с последующим их обналичиванием", – сообщили в суде.

Так, в июне 2023 года руководитель службы по экономической работе предложила водителю предприятия зарегистрироваться в качестве ИП и передать банковские реквизиты главному бухгалтеру. Аналогичным образом были привлечены другие люди, банковские счета которых использовали для проведения операций.

Кроме того, с 2021 по 2023 год подсудимые купили бытовую технику для личного пользования за счет средств предприятия на общую сумму 7 073 670 тенге.

А в марте 2023 года трое подсудимых за счет средств предприятия оплатили семидневный тур в Италию на сумму 7 833 741 тенге.

Также с 2023 по 2025 год одна из подсудимых за счет средств предприятия погашала свой личный потребительский кредит на сумму 2 179 800 тенге.

Общая сумма причиненного ущерба составила 672 753 454 тенге.

В суде подсудимые вину не признали, просили их оправдать или назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговором суда подсудимые получили от 7 до 8 лет лишения свободы.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

На два года ранее в Астане осудили коменданта общежития, которая нашла способ незаконного заработка за счет преподавателей и студентом.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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