Украли почти 700 млн тенге, съездили в Италию: в Астане осудили руководство и сотрудников поликлиники
По информации суда, подсудимая руководитель с 2021 по 2025 год вовлекла в преступную деятельность руководителя службы по экономической работе, главного бухгалтера и менеджера по государственным закупкам.
"Участники группы, действуя по предварительному сговору, осуществляли поиск физических и юридических лиц, на счета которых перечисляли денежные средства предприятия на основании фиктивных договоров, с последующим их обналичиванием", – сообщили в суде.
Так, в июне 2023 года руководитель службы по экономической работе предложила водителю предприятия зарегистрироваться в качестве ИП и передать банковские реквизиты главному бухгалтеру. Аналогичным образом были привлечены другие люди, банковские счета которых использовали для проведения операций.
Кроме того, с 2021 по 2023 год подсудимые купили бытовую технику для личного пользования за счет средств предприятия на общую сумму 7 073 670 тенге.
А в марте 2023 года трое подсудимых за счет средств предприятия оплатили семидневный тур в Италию на сумму 7 833 741 тенге.
Также с 2023 по 2025 год одна из подсудимых за счет средств предприятия погашала свой личный потребительский кредит на сумму 2 179 800 тенге.
Общая сумма причиненного ущерба составила 672 753 454 тенге.
В суде подсудимые вину не признали, просили их оправдать или назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Приговором суда подсудимые получили от 7 до 8 лет лишения свободы.
Гражданский иск потерпевшего удовлетворен в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу.
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