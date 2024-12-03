Безопасность или нарушение прав? Министр объяснил использование биометрии в школах

Министр просвещения Гани Бейсембаев 3 декабря 2024 года на пресс-конференции в правительства ответил, насколько законно использовать биометрическую идентификацию в казахстанских школах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, как в школах могут в пилотном режиме работать турникеты со специальными камерами, если для этого нужен сбор биометрии детей, чего нельзя делать без разрешения родителей



"Как вам известно, в первую очередь в школах мы должны обеспечить безопасность и комфортные условия пребывания наших детей. Поэтому для обеспечения безопасности в школе на сегодняшний день со стороны государства принимаются многие меры. Здесь местные исполнительные органы тоже подключаются. Они ищут разные меры, возможности для полноценного обеспечения безопасности детей. Как мне докладывают, никакой информации о сборе данных без согласия родителей нет", – ответил Гани Бейсембаев.

Он подчеркнул, что по результатам данного пилотного проекта будет принято определенное решение: дальше масштабировать или остановить этот проект.

"Вы правы, без разрешения родителей это не делается. Но, как докладывают регионы, никакого сбора и распространения информации – таких данных нет", – дополнил министр.

26 ноября 2024 года Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев заявил о незаконности сбора биометрии детей без разрешения родителей.

