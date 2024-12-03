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Аким Атырауской области прокомментировал убийство известной на весь Казахстан собаки Пшона

Собака по кличке Пшон, паводки, гибель собаки, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 17:28 Фото: TikTok/pshon_2024
Аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в СЦК 3 декабря высказался о резонансной новости - гибели таскавшей во время паводков мешки с песком собаки по кличке Пшон. Хозяйка утверждает, что ее застрелил отлов, сообщает Zakon.kz.

Серик Шапкенов рассказал, что о случившемся узнал из СМИ. 

"Это было в селе Сарытогай Махамбетского района. Ситуация была такая: 28 ноября было, житель того села подал жалобу, что не может зайти домой, что возле его дома ходят бродячие собаки. Отлов стрелял усыпляющими дротиками. Позже на берегу Жайыка был найден его труп", – сказал он.

Аким заявил, что по данному факту сейчас проводится проверка. И если будет доказана вина служб, то специалисты понесут соответствующее наказание. При этом он признался, что не встречался с хозяйкой собаки.

"В нашем регионе у нас по бродячим собакам сначала снотворным усыпляем. Если она агрессивная и у нее нет владельца, то мы ее усыпляем. А в другой ситуации стерилизуем и отпускаем. По данному факту завершится проверка и мы сообщим вам причины произошедшего", – резюмировал глава региона.

Весной 2024 года казахстанцев сразил пес по кличке Пшон из села Сартогай Махамбетского района Атырауской области. Собака помогала людям укреплять берега, перетаскивая мешки. Но сегодня стало известно, что ее убили. Как оказалось, в пса стрелял сотрудник ветстанции.

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