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Цветы, горы и пески - какой вид туризма можно развить в Атырауской области

Атырау, виды города Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 20:47 Фото: primeminister.kz
Аким Атырауской области на брифинге в СЦК 3 декабря прокомментировал вопрос о том, что делается для развития туризма в регионе, сообщает Zakon.kz.

Серик Шапкенов отметил, что в регионе  есть большой потенциал по развитию природного и экотуризма.

"На берегу реки Кигач цветет 30 цветов. В мире всего два таких мест. Одна их них у нас. Есть у нас Борлы-Тау, Нарын-кум (небольшая пустыня, которая находится в Западно-Казахстанской области - Прим. ред.). Мы иногда смотрим как за рубежом, например в пустынных зонах, как катаются на джипах или верблюдах. Можно и у нас такой вид туризма развить, потенциал есть. Наш Нарын-кум ничем не хуже", – добавил он.

Главная задача - поддерживать начинания предпринимателей в этой части.

"Наш регион является промышленным, и в этой связи к нам приезжает очень много иностранцев. что их привлекает в первую очередь? Экотуризм, безусловно. Ведется работа и по расширению туристического о потенциала Сарайшык (средневековый город XIII—XVI вв. на правом берегу реки Урал - Прим. ред.) совместно с министерством культуры. Эта работа будет продолжена", – отметил глава Атырауской области. 

Аким также подчеркнул, что в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2025" с начала года выделено 12,3 млрд тенге, поддержку получили около 1 000 субъектов малого и среднего предпринимательства, создано 529 новых рабочих мест. 

В том числе субсидирована процентная ставка 634 предпринимателей при сумме кредита 31,4 млрд тенге, гарантированы проекты 318 предпринимателей на 10,2 млрд тенге.

Многое по его словам делается и для привлечений инвестиций.

"У нас если сказать, в Тенгизе завершается проект будущего расширения, где трудятся наши многие земляки. Сейчас мы по нефтехимии начали строительство газоперерабатывающего завода на млрд кубов, начали строительство по производству полиэтилена. На такие крупные проекты мы их привлекаем. Наши граждане, работая с такими крупными зарубежными компаниями и пройдя их сертификацию - приобрели хорошие навыки и очень востребованы на рынке", – резюмировал спикер.

Ранее Серик Шапкенов сообщил, что по итогам первого полугодия 2024 года объем валового внутреннего продукта Атырауской области составил 6,7 трлн тенге. Доля экономики региона в валовом внутреннем продукте республики – 12,7%. Общий региональный продукт на душу населения равен 9,4 млн тенге.

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