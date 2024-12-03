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Сотня ям для будущих могил напугала жителей Кокшетау

Мусульманское кладбище, мусульманские захоронения , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 01:57 Фото: Zakon.kz
Кокшетауские похоронщики заранее вырыли сотню могил на местном кладбище. Заготовки на зиму они объяснили тем, что копать землю, пока она не сильно промерзла, куда проще. Несмотря на это, местные увидели в этом недобрую примету, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала КТК, на мусульманском кладбище Кокшетау заранее выкопали около 100 ям для будущих покойников. Судя по всему, похоронная бригада работала ударными темпами. Хотела завершить работу до сильных морозов.

Некоторые из вырытых могил успели продать по 150 тыс. тенге. Подготовленные к погребению места шокировали горожан. Они сочли это плохой приметой.

У этого мнения нашлись и оппоненты, считающие, что подготовленные заранее могилы существенно облегчают похоронные хлопоты семье усопшего. Ведь в 40-градусные морозы на севере страны земля сильно промерзает и превращается в камень. Копать в таких условиях крайне сложно.

Даже силами 3-4 человек выкопать могилу в промерзшей земле невозможно. Поэтому представители духовенства призывают проявить терпение и отнестись к такому положению дел с пониманием.

Что касается других необычных происшествий, то ранее в зоопарке Алматы объяснили причину странного гула.

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