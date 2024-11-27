Когда казахстанцы смогут легально выезжать на работу в Южную Корею

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах мажилиса 27 ноября рассказала о ходе переговоров по предоставлению казахстанцам возможности легального трудоустройства в Южной Корее, сообщает Zakon.kz.

Светлана Жакупова отметила, что буквально в прошлом месяце министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу проводил переговоры в Южной Корее с их министром труда.

"Там просто поменялось руководство Минтруда и немного затянулся процесс согласования нашего соглашения. Оно разработано и направлено уже на обсуждение и согласование в Южную Корею. Мы ожидаем (принятие – Прим. ред.) до конца года. И тогда, да, обязательно, казахстанцы смогут ездить туда на работу", – пояснила она.

1 октября вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев в рамках рабочей поездки в Южную Корею провел встречу с представителями Министерства занятости и труда Кореи. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы включения Казахстана в систему разрешений на трудоустройство в Южной Кореи – Employment Permit System (EPS).