Зеленое будущее Казахстана: КазНИИЛХА реализует инновационный проект в сфере экологии

На фоне климатических изменений и экологических вызовов Казахстан активно восстанавливает леса и озеленяет города. Лесной фонд страны занимает около 30,9 млн га (11,3% территории), но лесистость в настоящее время остается на уровне 5% и требует повышения, сообщает Zakon.kz.

Поэтому вопросы сохранения и воспроизводства лесов не просто актуальные, а критически важные. Об этом не раз говорил президент Касым-Жомарт Токаев. Так, в своем ежегодном Послании народу Казахстана глава государства особо отметил значимость данных усилий:

"Воспроизводство лесов имеет решающее значение для сохранения экологического баланса и устойчивого социально-экономического развития страны. С первых дней своего президентства я уделяю этому вопросу особое внимание".

Значимым шагом в достижении этих целей является получение качественного посадочного материала, что и лежит в основе проекта Казахского НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А.Н. Букейхана по выращиванию селекционно-улучшенного посадочного материала сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. Данный проект реализуется при поддержке гранта Фонда науки.

Технологические достижения и поддержка грантом

Как рассказали в институте, грант, полученный в 2023 году, позволил существенно укрепить материально-техническую базу института.

"На выделенные средства закуплено современное оборудование, в том числе линия высева семян Mosа Green – высокотехнологичный комплекс, способный автоматически сеять семена сосны и ели, линия оптимизирует весь процесс – от заполнения кассет субстратом до равномерного орошения. Линия позволяет точно распределять семена, что увеличивает их всхожесть и снижает эксплуатационные расходы благодаря низкому энергопотреблению. Также приобретено оборудование площадки доращивания, где сеянцы будут проходить этапы закаливания, поливочные установки, системы рампового полива и затенения", – отмечается в информации.

Фото: КазНИИЛХА

Одним из важнейших объектов стал построенный в рамках реализации проекта тепличный комплекс. Спроектированный на основе сборных конструкций и соответствующий мировым стандартам для выращивания лесной продукции, он оснащен новейшими системами контроля климата, что позволяет создавать идеальные условия для роста саженцев на всех этапах их развития.

Эти технологические инновации существенно ускоряют процесс производства и обеспечивают высокую выживаемость растений.

"Использование селекционно улучшенных семян позволяет значительно повысить характеристики будущих лесов: сосны становятся более устойчивыми к неблагоприятным климатическим условиям и заболеваниям, что увеличивает их выживаемость и долговечность", – рассказали в институте.

Проект реализуется командой высококвалифицированных специалистов Казахского НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации им. А. Н. Букейхана под руководством доктора PhD, ассоциированного профессора (доцента) Алимжана Рахимжанова.

"Наш институт имеет более чем 65-летний опыт научных исследований в области воспроизводства лесов и лесоразведения. В команду входят ведущие ученые и лесоводы, которые не только следуют передовым мировым тенденциям, но и разрабатывают уникальные методики, адаптированные к условиям Казахстана. Убеждены, что наш проект станет важным шагом на пути к созданию экологически устойчивого будущего страны", – отмечает руководитель.

Преимущества проекта

Саженцы с закрытой корневой системой имеют высокую выживаемость при пересадке, что снижает потребность в повторных посадках и делает проект экономически выгодным. Эти саженцы быстрее приживаются и лучше противостоят засухам и болезням. Генетическое улучшение, проведенное институтом, позволяет им лучше адаптироваться к изменениям климата.

Стратегическое значение проекта

Проект имеет стратегическую важность не только для лесного хозяйства, но и для всей экосистемы Казахстана. Восстановление лесов играет ключевую роль в снижении углеродного следа, защите почв и сохранении биоразнообразия, поддерживая задачи, поставленные в Послании президента.

Делясь планами на перспективу, ученые отмечают, что усилия направлены на расширение ассортимента выращиваемых древесных пород, что внесет еще больший вклад в развитие лесного хозяйства страны.

"Уже сейчас проект привлекает внимание государственных и частных лесохозяйственных предприятий. Ученые продолжают совершенствовать технологии, стремясь обеспечить высокое качество посадочного материала, который станет важной частью экологического благополучия страны на многие годы вперед", – отмечают в институте.

Благодаря планам Казахского НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А. Н. Букейхана, которые получили поддержку Фонда науки, казахстанская наука может успешно воплотить достигнутые решения и направить их на сохранение окружающей среды, восстановление лесных ресурсов Казахстана.

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