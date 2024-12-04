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Попалась преступнику из-за щенка: казахстанца посадили на 20 лет за изнасилование девочки

Заманил щенком: жителя Экибастуза посадили на 20 лет за изнасилование подростка, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 17:05 Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
Жителю Экибастуза вынесли суровый приговор за изнасилование 14-летней девочки в мае 2024 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Срок для осужденного определен путем частичного сложения наказания за два особо тяжких преступления – изнасилование и иные действия сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней.

"Признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 прим. 1 п. 1 статьи 120 и частью 3 прим. 1 п 1. статьи 121, назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности", – огласил резолютивную часть приговора судья Нурлан Кайрбеков.

Известно, что мужчина 1976 г.р, работавший слесарем-сантехником, был ранее судим шесть раз, в том числе за тяжкие преступления, в частности, за убийство.

Гражданский иск родных потерпевшей удовлетворен частично. Осужденный должен будет выплатить 7 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Приговор может быть обжалован.

По данным прокурора по этому делу, 24 мая 2024 года мужчина завязал разговор с девочкой и ее одноклассником на улице, предложив щенка на передержку. Дети щенка взяли, но в этот же вечер девочка одна отнесла его, чтобы вернуть, так как родные запретили оставить собаку в квартире. Выпивший мужчина удерживал ее до утра в квартире силой и угрозами. За это время не единожды надругался над подростком. При этом даже записал видео на телефон жертвы. Утром он ее выпустил, предварительно заставив компромат удалить. Девочка выполнила требование, но видео осталось в "корзине". И впоследствии стало одним из основных доказательств. Из квартиры потерпевшая подросток сразу отправилась в полицию.

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