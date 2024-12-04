В Минпросвещения высказались о предложении запретить оставлять детей без присмотра
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Вице-министр просвещения РК Едил Оспан 4 декабря 2024 года на брифинге в СЦК озвучил, что предложение запретить оставлять детей младше 12 лет без присмотра требует тщательного обсуждения, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По его мнению, роль родителей в воспитании и обеспечении безопасности детей очень важна.
"Мы не раз заявляли об этом. Естественно, родители должны быть всегда рядом с детьми. Однако данное предложение требует тщательного обсуждения со всеми участниками процесса. Нужно учитывать мнение родительского сообщества, а также государственных органов. Если это предложение будет оформлено в виде законопроекта, я думаю, обсуждение начнется незамедлительно. Что касается ответственности (родителей. – Прим. ред.), это станет ясно в процессе обсуждения, когда будет учтено мнение общества и компетентных государственных органов", – озвучил Едил Оспан.
2 декабря 2024 года уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева предложила запретить оставлять без присмотра детей младше 12 лет.
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