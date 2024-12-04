В Минпросвещения высказались о предложении запретить оставлять детей без присмотра

Фото: unsplash

Вице-министр просвещения РК Едил Оспан 4 декабря 2024 года на брифинге в СЦК озвучил, что предложение запретить оставлять детей младше 12 лет без присмотра требует тщательного обсуждения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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