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Законодательство РК

В Минпросвещения высказались о предложении запретить оставлять детей без присмотра

Дети у окна, окно, выпал из окна, , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 17:13 Фото: unsplash
Вице-министр просвещения РК Едил Оспан 4 декабря 2024 года на брифинге в СЦК озвучил, что предложение запретить оставлять детей младше 12 лет без присмотра требует тщательного обсуждения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, роль родителей в воспитании и обеспечении безопасности детей очень важна.

"Мы не раз заявляли об этом. Естественно, родители должны быть всегда рядом с детьми. Однако данное предложение требует тщательного обсуждения со всеми участниками процесса. Нужно учитывать мнение родительского сообщества, а также государственных органов. Если это предложение будет оформлено в виде законопроекта, я думаю, обсуждение начнется незамедлительно. Что касается ответственности (родителей. – Прим. ред.), это станет ясно в процессе обсуждения, когда будет учтено мнение общества и компетентных государственных органов", – озвучил Едил Оспан.

2 декабря 2024 года уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева предложила запретить оставлять без присмотра детей младше 12 лет.

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