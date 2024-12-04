Новые виды парковок появятся в двух районах Алматы

В Алматы в Жетысуском и Бостандыкском районах заработают безбарьерные парковки, сообщает Zakon.kz.

По информации КГП на ПХВ "Алматы паркинг", в городе продолжается модернизация парковочной инфраструктуры.

С 5 декабря на территории парковок площадочного типа в Жетысуском районе перед ТЦ "Адем", ТЦ "Ялян", ТЦ "Алатау 1"/ТЦ "Батыр", ТЦ "Алмалы"/ТЦ "Олжа", рынок "Барыс" , а также у БЦ "Нурлы Тау", севернее проспекта аль-Фараби, восточнее ул. Желтоксан в Бостандыкском районе будут запущены системы безбарьерной парковки.

"Безшлагбаумная система парковки использует современные камеры фото- и видеофиксации для контроля въезда и выезда автомобилей. При въезде на парковку камера автоматически фиксирует государственный номер и время прибытия автомобиля. Аналогично фиксируется время выезда. Это позволяет точно учитывать продолжительность парковки и исключает необходимость остановки перед шлагбаумом, что существенно сокращает время и устраняет очереди", – рассказали в "Алматы паркинге".

Отмечается, что этот вид парковки позволит тысячам водителей ежедневно экономить время и избегать заторов на въездах и выездах. Установка информационных табличек с инструкциями и QR-кодами для быстрой оплаты сделает процесс еще более удобным.

На коммунальных парковках действует предоплатная система оплаты. Водителям предлагается несколько удобных способов:

Мобильное приложение "Парковки Алматы": доступно для устройств на iOS и Android. В приложении можно выбрать "предоплату" или "постоплату" (до 23:59 текущего дня).

Сайт Almaty-parking.kz: позволяет оплатить парковку онлайн без регистрации.

SMS-оплата: абоненты Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel могут отправить SMS на номер 1309 и оплатить с баланса мобильного счета.

Терминалы Kassa 24 и Qiwi: для тех, кто предпочитает наличный расчет.

Банковские приложения: оплата через мобильные приложения банков второго уровня.

В октябре текущего года аналогичная система парковок была запущена на территории парковок площадочного типа универсальных рынков "Казына", "Арлан", "Алатау-2", "Акбулак-1", "Акбулак-2" и "Акбулак-3". Водители отмечают удобство новой системы.

"Не нужно ждать, пока машина перед тобой получит свой талон и заедет на парковку. А при выезде можно не ждать, пока другие водители произведут оплату, иногда даже не знают, как оплатить. Пробок на въезде и выезде стало заметно меньше", – комментирует один из водителей.

Внедрение безбарьерной системы парковок – это часть глобальной стратегии по улучшению городской инфраструктуры. Планируется, что в ближайшем будущем для удобства алматинцев такая система будет установлена на большинстве коммунальных парковок города.

По всем интересующим вопросам жители могут обратиться в call-центр по телефону +7 (727) 390-8000, ежедневно с 08:00 до 20:00.

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