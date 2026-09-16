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События

В крупном районе Алматы отключат холодную воду

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 15:01 Фото: Zakon.kz
В Алматы часть Бостандыкского района останется без водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 сентября 2026 года предупредили в акимате города. Сообщается, что в рамках реконструкции моста через реку Есентай по проспекту аль-Фараби планируется проведение работ по переустройству магистрального водопровода.

В связи с этим, с 08:00 до 22:00 18 сентября будет приостановлена подача воды в квадрате улиц Тимирязева, Жарокова и проспектов Абая, аль-Фараби.

Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с проведением работ.

Также с 16 до 20 сентября в Алматы из-за строительства ЛРТ ограничили движение на участке улицы Б. Момышулы, от мкр Зердели до мечети имени Д. А. Конаева.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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