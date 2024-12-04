В Актюбинской области поддержат собаководов, занимающихся разведением тазы
По данным акимата Актюбинской области, эта инициатива нашла отражение в фестивале национальных традиций "Сыбаға", в рамках которого в Актобе прошел турнир по традиционным охотничьим и национальным видам спорта "Салбурын".
Мероприятие объединило ценителей казахской культуры и спорта со всей страны.
Заместитель акима Актюбинской области Жолдас Батырхан приветствуя участников турнира, подчеркнул важность подобных фестивалей, которые способствуют сохранению и популяризации национальных обычаев.
Фото: акимат Актюбинской области
Жолдас Батырхан сообщил, что в Актюбинской области планируется создание специального сообщества для развития национального наследия и поддержки наших земляков, занимающихся разведением и содержанием казахских борзых тазы.
Для реализации этой инициативы из местного бюджета будут выделены соответствующие средства.
Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов 4 декабря 2024
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