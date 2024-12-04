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В Актюбинской области поддержат собаководов, занимающихся разведением тазы

Тазы, казахская порода, собака , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 03:59 Фото: unsplash
Тазы – уникальная порода собак, официально признанная национальным достоянием. Президент страны поручил сохранить тазы как часть культурного наследия Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата Актюбинской области, эта инициатива нашла отражение в фестивале национальных традиций "Сыбаға", в рамках которого в Актобе прошел турнир по традиционным охотничьим и национальным видам спорта "Салбурын".

Мероприятие объединило ценителей казахской культуры и спорта со всей страны.

Заместитель акима Актюбинской области Жолдас Батырхан приветствуя участников турнира, подчеркнул важность подобных фестивалей, которые способствуют сохранению и популяризации национальных обычаев.

В Актюбинской области поддержат собаководов, занимающихся разведением борзых тазы, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 03:59

Фото: акимат Актюбинской области

Жолдас Батырхан сообщил, что в Актюбинской области планируется создание специального сообщества для развития национального наследия и поддержки наших земляков, занимающихся разведением и содержанием казахских борзых тазы.

Для реализации этой инициативы из местного бюджета будут выделены соответствующие средства.

Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов 4 декабря 2024 года на брифинге в СЦК озвучил, какие меры принимаются для снижения оттока населения.

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