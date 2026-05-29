Общество

Тазы из Балхаша стал звездой этнофестиваля в Стамбуле

тазы, собака, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 09:33 Фото: gov.kz
На VIII Международном культурном фестивале этноспорта Ethnosport Culture Festival в Стамбуле Казахстан представил национальные породы собак – тазы из Балхаша и Баянаула, сообщает Zakon.kz.

Известно, что особое внимание гостей привлек тазы по кличке Акбакай, принадлежащий жителю Балхаша Агыбаю Жасанбекову.

Хозяин с гордостью отмечает, что для тазы это была первая зарубежная поездка.

Собака получила медаль, а зрители отмечали ее стать, дружелюбный нрав и спокойный характер. Интерес к породе проявили и представители Всемирной федерации этноспорта.

Как рассказал Жасанбеков сам он не смог поехать в Турцию, поэтому тазы представлял его друг и единомышленник:

"Думаю, без преувеличения можно сказать, что наши тазы покорили сердца людей в далекой стране. Казахстанских собак увидел весь мир. Люди даже хотели купить Акбакая – настолько он понравился гостям фестиваля".
тазы, владельцы, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 09:33

Фото: gov.kz

Разведением казахских тазы и тобетов Жасанбеков занимается уже около 20 лет. Акбакая он привез щенком из Мангистауской области – тогда собаке был всего месяц. За это время тазы прошел серьезную подготовку: его тренировали для охоты на зайца и лису, он участвовал в районных соревнованиях по шырга тарту.

Cтоит отметить, что 20 апреля 2026 года в Казахстане появился новый праздник – День казахского тазы и тобета.

