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Более 32 млн тенге "заработал" экс-глава спецЦОНа за помощь с получением прав

Водительское удостоверение, водительские права, техпаспорт, удостоверение личности, водитель, вождение, уроки вождения, автошкола , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 09:28 Фото: Zakon.kz
Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) завершено уголовное дело в отношении бывшего руководителя специализированного отдела Усть-Каменогорска филиала НАО "Правительство для граждан" по Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения.

"Реализуемый АФМ проект "Параллельное финансовое расследование", предусматривающий проведение следственных действий по принципу Follow the money, позволил установить преступный доход, полученный в виде незаконных вознаграждений в сумме свыше 32 млн тенге", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале АФМ 5 декабря 2024 года.

Следствием установлено, что подозреваемый получал вознаграждения на свой личный счет в банке через мобильное приложение.

"Понимая, что такие доходы могут вызвать подозрения у правоохранительных органов, с целью сокрытия их преступного происхождения, подозреваемый многократно осуществлял переводы между своими счетами в том же банке".Пресс-служба АФМ

Кроме того, в рамках параллельного финансового расследования установлено, что подозреваемым на преступные денежные средства приобретена двухкомнатная квартира в Усть-Каменогорске и, с целью сокрытия, оформлена на его мать.

"Впоследствии данная квартира использована для сдачи в посуточную аренду, что принесло дополнительный преступный доход в размере более 1,2 млн тенге. После начала досудебного расследования подозреваемым, с целью недопущения конфискации, указанная квартира формально по договорам купли-продажи перерегистрирована на третьих лиц".Пресс-служба АФМ

Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путем, а именно двухкомнатной квартиры в Усть-Каменогорске стоимостью 19,5 млн тенге.

3 декабря 2024 года в АФМ рассказали, что квартиры и дома конфискованы в доход государства по делу о хищении более 1,1 млрд тенге.

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