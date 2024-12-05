Рост курса доллара: в Нацбанке объяснили, почему не компенсируют депозиты

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 5 декабря 2024 года на пленарном заседании Сената заявил, что сейчас уровень ставок по депозитам достаточно высокий, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос, почему в 2022 году была предусмотрена компенсация, а при нынешних обстоятельствах нет, он отметил, что тогда были совершенно другие геополитические обстоятельства.

"Тогда курс, как вы помните, прыгнул очень сильно, примерно с 400 до 530. То есть там была совершенно другая ситуация. На тот момент ставки по депозитам были в районе 8-9%. То есть у людей под 8-9% на депозите деньги лежали. Или (сейчас – Прим. ред.) – под 15%. Это разные вещи. Тогда, действительно, и правительство и Нацбанк решили, что для того, чтобы люди не стали выводить эти деньги и покупать доллары, нужно их удержать и дать им вот эту государственную премию", – озвучил Сулейменов.

По его мнению, сейчас уровень ставок по депозитам достаточно высокий.

"Честно, даже на личном уровне я считаю, что хранение на депозите в тенге проще, наверное, чем в долларе. Поэтому такая программа не предусматривается. Тем более, что она влечет за собой достаточно большие фискальные расходы. У государства сейчас достаточно ограниченные финансовые ресурсы. Поэтому так", – дополнил он.

29 ноября 2024 года глава Нацбанка Казахстана высказался о рисках девальвации тенге.