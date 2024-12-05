Тимур Сулейменов объяснил, чем опасен фиксированный курс

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 5 декабря 2024 года на пленарном заседании Сената ответил, почему нельзя придерживаться фиксированного курса тенге к доллару, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что фиксированный курс, который у нас существовал до 2025 года, к сожалению, в условиях нашей экономической модели не может быть реализован.

"В силу нашей известной зависимости от нефти и от ее колебаний накапливается дисбаланс, который потом реализуется через одномоментную скаковую такую административную девальвацию. Это мы видели в 2014-2015 годы, когда дисбаланс накопился настолько, что тогда государство потратило более 30 млрд резервов, пытаясь защищать фиксированный курс, а потом все равно признало, что этот фиксированный курс больше не соответствует никаким ни макроэкономическим, ни рыночным параметрам, в итоге произошла девальвация. Таким образом, фиксированный курс в условиях рыночной экономики, в условиях открытой экономики, которая торгует со всеми, у которой более 50% – это экспортная выручка, доходы от нефти и газа, фиксированный курс не может быть реализован, это дорога в одну сторону. Дорога к обязательным скачкообразным девальвациям. Поэтому мы эти разговоры, которые сейчас в экспертной среде появились, не поддерживаем", – озвучил спикер.

Также Сулейменов добавил, что фиксированный курс опасен тем, что если у тебя валюта зафиксирована к какой-то иностранной валюте, то есть ты принял на себя обязательства – что бы ни происходило, все равно держать этот курс.

"Во-первых, происходит долларизация, зачем держать в более слабой валюте, когда ты можешь в резервной валюте свободно конвертируемо это держать. Происходит деллоризация – депозитов, кредитов, экономики. То есть мы чужую валюту впускаем себе в государство. И в итоге ориентируемся на нее. Хуже того, что люди начинают, и даже не люди простые, а здесь я говорю об экономических агентах, крупные корпорации, банки, финансовая отрасль, они начинают ориентироваться не на решения внутренние Нацбанка или правительства, они начинают ориентироваться на денежно-кредитную политику доллара – федерального резерва США, потому что если ты все равно привязался к ним жесткой привязной сцепкой, зачем ориентироваться на свои решения, все равно мы будем обязаны по этому курсу продавать. Это крайне опасно свою денежно-кредитную политику кому-либо ставить в зависимость. Это не разумное решение". Тимур Сулейменов

По его словам, поэтому плавающий курс является своего рода автоматическим стабилизатором. При этом курс отражает экономику: если экономика растет – он крепнет, если платежный баланс ослабляется – курс падает.

"Поэтому, на мой взгляд, текущий режим курсообразования отвечает нашей общей экономической макроэкономической модели, и в этом отношении мы намерены его придерживаться". Тимур Сулейменов

2 декабря министр национальной экономики Нурлан Байбазаров высказался о ситуации на валютном рынке и ее влиянии на социально-экономическое развитие Казахстана.