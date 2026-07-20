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Общество

Полиция напомнила казахстанцам о наказании за одно из самых частых нарушений

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 10:02 Фото: pexels
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Астаны сегодня, 20 июля 2026 года, напомнили гражданам об ответственности за нарушение тишины, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с начала года в столице зарегистрировано более 30 тыс. обращений по фактам нарушения тишины.

"Каждое сообщение находится на контроле сотрудников полиции, которые проводят проверку по каждому факту. Граждане, нарушившие тишину, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Наиболее распространенными нарушениями являются шум во дворах в ночное время, распитие алкогольных напитков, громкое прослушивание музыки, а также проведение строительных работ в неустановленное время".Пресс-служба ДП Астаны

Так, в 04:00 на канал "102" поступило сообщение о том, что возле одного из домов по ул. Сарыарка группа граждан громко шумит. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 41-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, после чего привлекли его к ответственности.

В тот же день поступило сообщение о том, что во дворе одного из жилых домов по ул. Таха Хусейна группа граждан шумит и распивает алкогольные напитки. По результатам проверки в отношении 22-летнего мужчины был составлен протокол.

Кроме того, жители ул. Казыбек би обратились с жалобой на шум во дворе, а также на проведение строительных работ на территории напротив жилого дома, что нарушало покой граждан. По данному факту в отношении нарушителя были приняты меры.

"Нарушение тишины – это не просто бытовая ситуация, а административное правонарушение, за которое законодательством предусмотрена ответственность. Развлечения одного человека или проведение строительных работ не должны нарушать покой десятков жителей. Особенно в ночное время, когда уважение права граждан на отдых является одним из основных принципов взаимного уважения и общественного порядка", – напомнили в пресс-службе ДП Астаны.

В связи с этим стражи порядка призывают казахстанцев соблюдать общественный порядок, уважительно относиться к покою соседей и не нарушать требования законодательства.

Уточняется, что в случае нарушения тишины или совершения иных правонарушений граждане могут круглосуточно обращаться по каналу "102".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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