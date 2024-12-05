Когда в Алматы пойдет снег

Фото: Zakon.kz

Несмотря на календарную зиму, в Алматы днем наблюдается плюсовая температура. Синоптики отмечают, что ситуация изменится 8 декабря 2024 года. В Астане тем временем температура опустится до 13 градусов. В Шымкенте тоже похолодает: до -7, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации специалистов РГП "Казгидромет" на 6, 7 и 8 декабря, погода в трех крупнейших городах страны будет следующая. Прогноз погоды по Астане 6 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3-5 мороза.

7 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 9-11 мороза.

8 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 11-13 мороза. Прогноз погоды по Алматы 6 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 3-5 тепла.

7 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 1-3 тепла.

8 декабря: переменная облачность, временами снег. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью и днем 3-5 мороза, днем с дальнейшим понижением. Прогноз погоды по Шымкенту 6 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 1-3 тепла.

7 декабря: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 0-2 тепла.

8 декабря: переменная облачность, временами снег, гололед. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 5-7 мороза. Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 5, 6 и 7 декабря 2024 года по стране. Согласно их данным, на Казахстан надвигаются морозы до 20 градусов. Читайте также На выходных 20-25 тысяч человек ходят по тоям – аким Жамбылской области Платформа, которая меняет правила: как Единая база ускорит дорожное строительство, рассказал эксперт Что думает аким Жамбылской области о традиции кражи невест

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