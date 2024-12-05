Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Гололед и низовая метель: в 12 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос, скользкая дорога, скользко, скользкий участок, скользкая трасса, гололедица, гололед, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 22:45 Фото: freepik
Синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областях страны на 6 декабря 2024 года из-за тумана, гололеда, порывистого ветра и метелей, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью и днем в Кызылорде, а также в центре и на востоке области сохранится гололед. На севере и в центре региона – туман.

"На западе, севере и востоке Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с", – сообщают синоптики.

На севере, юге и в горных районах Алматинской области временами ожидается туман.

Ночью и утром в центре, а также в горных районах Жетысуской области и в Талдыкоргане ожидается туман.

Днем на севере, востоке и в центре Улытауской области, а также в Жезказгане прогнозируют низовую метель. Ночью и утром на юге и в центре региона – туман.

Ночью в Уральске, а также на западе и севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман и гололед.

Днем на западе, севере и востоке Карагандинской области, а также в Караганде прогнозируют низовую метель. Ночью и утром на севере и востоке региона – туман.

На севере и юге Восточно-Казахстанской области, а также в Усть-Каменогорске ожидается туман. В Риддере и Усть-Каменогорске – 6 декабря до 20:00 в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

На севере, юге и в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке и днем на востоке Актюбинской области, а также в Актобе прогнозируется гололед.

Утром и днем на севере и востоке Жамбылской области ожидается гололед. На юге и в горных районах региона – туман. Ветер северо-западный в горных районах области до 15-20 м/с. В Таразе временами возможен туман.

На западе и востоке Костанайской области ожидается гололед. На севере, востоке региона – туман.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в пятницу, 6 декабря 2024 года.

Андрей Дюсупов
Казгидромет Погода 2024 год Прогноз погоды Штормовые предупреждения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Председатель правления АО &quot;Казпочта&quot; Асель Жанасова
Глава "Казпочты" назвала свою зарплату
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
В семье Павла Прилучного пополнение
В семье Павла Прилучного пополнение
Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт
МВД обратилось к казахстанцам в связи с новшеством в ПДД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: