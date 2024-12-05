Гололед и низовая метель: в 12 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областях страны на 6 декабря 2024 года из-за тумана, гололеда, порывистого ветра и метелей, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью и днем в Кызылорде, а также в центре и на востоке области сохранится гололед. На севере и в центре региона – туман.

"На западе, севере и востоке Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с", – сообщают синоптики.

На севере, юге и в горных районах Алматинской области временами ожидается туман.

Ночью и утром в центре, а также в горных районах Жетысуской области и в Талдыкоргане ожидается туман.

Днем на севере, востоке и в центре Улытауской области, а также в Жезказгане прогнозируют низовую метель. Ночью и утром на юге и в центре региона – туман.

Ночью в Уральске, а также на западе и севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман и гололед.

Днем на западе, севере и востоке Карагандинской области, а также в Караганде прогнозируют низовую метель. Ночью и утром на севере и востоке региона – туман.

На севере и юге Восточно-Казахстанской области, а также в Усть-Каменогорске ожидается туман. В Риддере и Усть-Каменогорске – 6 декабря до 20:00 в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

На севере, юге и в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке и днем на востоке Актюбинской области, а также в Актобе прогнозируется гололед.

Утром и днем на севере и востоке Жамбылской области ожидается гололед. На юге и в горных районах региона – туман. Ветер северо-западный в горных районах области до 15-20 м/с. В Таразе временами возможен туман.

На западе и востоке Костанайской области ожидается гололед. На севере, востоке региона – туман.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в пятницу, 6 декабря 2024 года.