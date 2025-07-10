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Общество

Алматинцам с начала года провели операции на 10 млрд тенге за счет ОСМС

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, операция, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 18:07 Фото: primeminister.kz
В Алматы за текущий год на лечение граждан за счет обязательного социального медицинского страхования было потрачено 76 млрд тенге. На специализированную медпомощь, оказываемую с использованием сложных и уникальных методов лечения, было направлено рекордное финансирование, пишет Zakon.kz.

Как поделились в алматинском филиале Фонда медстрахования, за 5 месяцев 2025 года Фонд медицинского страхования оплатил медорганизациям Алматы 76,3 млрд тенге за полученную медицинскую помощь горожанами в рамках ОСМС. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Большую часть расходов составила оплата стационарной медицинской помощи – свыше 43,8 млрд тенге, еще около 2,8 млрд тенге направлено на оплату услуг дневного стационара. На консультативно-диагностические услуги ушло 15,2 млрд тенге, а на услуги реабилитации потрачено 3,7 млрд. На высокотехнологичную медицинскую помощь было направлено рекордное финансирование – 10,3 млрд тенге", – отмечается в информации.

Алматинцы смогли получить самые современные и дорогостоящие виды операций за счет системы ОСМС, заверяют специалисты.

"Ежегодно за счет ОСМС у наших горожан есть возможность получать различные виды хирургических операций, в том числе и дорогостоящих. Наши врачи могут проводить такие манипуляции как в поликлиниках, так и на уровне научных центров в зависимости от сложности. Стоит отметить, что если мы говорим о дорогостоящих операциях, то незастрахованному человеку они могут обойтись в несколько миллионов тенге, а плательщику системы ОСМС бесплатно и не зависят от суммы взносов и отчислений. Это, наверное, и есть социальная направленность системы ОСМС", – отметил директор алматинского филиала ФСМС Ілияс Мұхамеджан.

При этом только на кардиохирургические операции было направлено 8,8 млрд млрд тенге. Проведено 2995 операций, средняя стоимость одной – почти 3 млн тенге.

Кроме того, в городе проведено 1871 нейрохирургическая операция на сумму 3,2 млрд тенге, а также 2009 операций по замене тазобедренных и коленных суставов, их общая стоимость составила 3,2 млрд тенге. В список также вошли 2083 сосудистых и нейрососудистых вмешательства на сумму 2,9 млрд тенге и 38 операций по трансплантации печени, почек и сердца на сумму 244,7 млн тенге.

А в тройку самых дорогих операций по праву входят:

  1. Введение имплантируемой вспомогательной сердечной системы – 77 млн тенге. В 2025 году провели одну такую операцию.
  2. Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток – 17 млн тенге.
  3. Клипирование митрального клапана – 17 млн тенге. В 2025 году провели 2 такие операции.

Ранее стало известно, какие медицинские услуги в РК можно получить бесплатно – независимо от страховки.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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