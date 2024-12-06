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В Казахстане предложили принять специальный закон, регулирующий вопрос ГМО в продуктах

Торговля, зеленый базар, рынок, продукты, продавцы, покупатели, цены на продукты, овощи, фрукты, ягоды, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 12:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Сената Арман Утегулов на заседании в палате 6 декабря 2024 года заявил, что генно-модифицированные объекты, пестициды и антибиотики часто превышают норму в продуктах. Он предложил принять специальный закон, регулирующий вопрос ГМО в продуктах питания, сообщает Zakon.kz.

Сенатор отметил, что власти часто ориентируются на количественные показатели в части продуктов питания и не уделяют должного внимания их качеству.

"ГМО, пестициды и антибиотики часто превышают норму в продуктах, ввозимых из-за границы и производимых внутри страны. К сожалению, люди совершенно не проинформированы о наличии в продуктах таких вредных веществ. Накануне парламентских слушаний мы посетили республиканскую медико-ветеринарную лабораторию и получили информацию об их работе. Например, из 1375 исследованных в 2019 году пищевых продуктов в 21 было обнаружено превышение нормы ГМО. Однако из-за снижения объемов госзаказа в последние годы резко сократились и проверочные мероприятия. В 2023 году было взято всего 320 проб. Но информации о результатах испытаний почти нет", – сетует Арман Утегулов.

По его словам, развитые страны приняли специальный закон, регулирующий вопрос ГМО.

"Нам тоже необходимо принять такой закон", – подчеркнул Арман Утегулов.

Указал он и на то, что чрезмерное использование удобрений приводит к эрозии почвы, а также к уничтожению микроорганизмов и лекарственных трав.

"В животноводстве широко распространено бесконтрольное применение гормональных препаратов. Его цель известна – откормить и быстро вырастить скот за короткий промежуток времени. Однако систематическое изучение влияния такой деятельности на здоровье человека недостаточно регулируется подзаконными актами. Чрезмерное и длительное поступление гормонов в организм приводит к распространению онкологических и хронических заболеваний", – резюмировал Арман Утегулов.

Позже вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев добавил, что в Казахстане оценка безопасности ГМО проводится на их аллергенность, мутагенность и на другие его свойства. По его словам, в стране существует шесть лабораторий, которые проверяют продукты питания на содержание ГМО.

"За последние 5 лет исследовали порядка 10 тыс. проектов питания на генно-модифицированные объекты и только в 14 из них было выявлено превышение ГМО", – заверил вице-министр.

Ранее вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что в Казахстане выросло число заболеваний, причинами которых является вредная пища. Он призвал повышать знания граждан в вопросах здорового образа жизни и развивать культуру питания в обществе.

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