Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане выросло число заболеваний, причинами которых является вредная пища

Фрукты, овощи, овощной, магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, продуктовый, минимаркет, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 12:09 Фото: freepik
Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в Сенате 6 декабря рассказал, почему важно повышать знания казахстанцев в вопросах здорового образа жизни и развивать культуру питания в обществе, сообщает Zakon.kz.

Тимур Султангазиев отметил, что вопросы влияния качества и безопасности пищевых продуктов на состояние здоровья населения продолжают оставаться актуальными.

"На сегодня, как и во всем мире, неинфекционные заболевания в Казахстане являются причиной порядка 84% всех смертей. По данным ВОЗ, вероятность преждевременной смерти от четырех основных групп заболеваний – сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа, ожирение, онкология, где одним из факторов риска является неправильное питание, составляет 27%. Рост потребления продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли, приводит к росту неинфекционных заболеваний, к потере работоспособности и значительным затратам на здравоохранение. Так, по сравнению с 2022 годом отмечается увеличение показателя заболеваемости болезнями органов кровообращения на 6,2%, ожирением на 2,5%, сахарным диабетом на 16,7%", – указал он.

Также, по его словам, в Казахстане отмечается высокий уровень потребления соли и составляет 17 грамм в сутки при рекомендуемом ВОЗ уровне до 5 грамм в сутки.

"Более 16,7% в возрасте 6-9 лет ежедневно потребляют сладкие напитки. Как следствие каждый пятый ребенок (20,6%) в возрасте 6-9 лет имеет избыточную массу и ожирение, из них 6,6% ожирение... Основной объем несоответствующей продукции (89,6%) приходится на импортную продукцию, 10,4% – на продукцию казахстанских производителей", – отметил вице-министр.

Ранее терапевт Амир Хан назвал первые симптомы сахарного диабета. Между тем, ученые из США выяснили, что соединение, содержащееся в оливках, помогает в лечении диабета и ожирения.

Читайте также

Торговля, зеленый базар, рынок, продукты, продавцы, покупатели, цены на продукты, овощи, фрукты, ягоды
В Казахстане предложили принять специальный закон, регулирующий вопрос ГМО в продуктах
Парк общественного транспорта Тараза
Парк общественного транспорта города Тараза пополнился 20 новыми автобусами
Актау, Мангистау, самподжог, причина
Актауский блогер назвал причину самоподжога мужчины около акимата
Мадина Мамырханова
Сенат Парламента РК Минздрав РК Казахстан 2024 год Вред здоровью Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
Жители Астаны обменяли криптовалюту на семь миллиардов тенге и получили срок
Тенге, деньги, Казахстан
Новые поправки в законодательство о гарантировании депозитов: что ждет казахстанских вкладчиков
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Три числа несчастья: нумеролог перечислила счастливые номера мобильных телефонов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: