В Казахстане выросло число заболеваний, причинами которых является вредная пища

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в Сенате 6 декабря рассказал, почему важно повышать знания казахстанцев в вопросах здорового образа жизни и развивать культуру питания в обществе, сообщает Zakon.kz.

Тимур Султангазиев отметил, что вопросы влияния качества и безопасности пищевых продуктов на состояние здоровья населения продолжают оставаться актуальными.

"На сегодня, как и во всем мире, неинфекционные заболевания в Казахстане являются причиной порядка 84% всех смертей. По данным ВОЗ, вероятность преждевременной смерти от четырех основных групп заболеваний – сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа, ожирение, онкология, где одним из факторов риска является неправильное питание, составляет 27%. Рост потребления продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли, приводит к росту неинфекционных заболеваний, к потере работоспособности и значительным затратам на здравоохранение. Так, по сравнению с 2022 годом отмечается увеличение показателя заболеваемости болезнями органов кровообращения на 6,2%, ожирением на 2,5%, сахарным диабетом на 16,7%", – указал он.

Также, по его словам, в Казахстане отмечается высокий уровень потребления соли и составляет 17 грамм в сутки при рекомендуемом ВОЗ уровне до 5 грамм в сутки.

"Более 16,7% в возрасте 6-9 лет ежедневно потребляют сладкие напитки. Как следствие каждый пятый ребенок (20,6%) в возрасте 6-9 лет имеет избыточную массу и ожирение, из них 6,6% ожирение... Основной объем несоответствующей продукции (89,6%) приходится на импортную продукцию, 10,4% – на продукцию казахстанских производителей", – отметил вице-министр.

Ранее терапевт Амир Хан назвал первые симптомы сахарного диабета. Между тем, ученые из США выяснили, что соединение, содержащееся в оливках, помогает в лечении диабета и ожирения.