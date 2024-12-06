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Законодательство РК

В Актюбинской области наказали виновных в убийстве восьмиклассника в школе-интернате

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 17:18 Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Актюбинской области 6 декабря вынес приговор по делу о смерти ученика специализированной школы-интерната имени Есет батыра, сообщает Zakon.kz.

Суд признал подсудимого К. виновным в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Подсудимый Ж. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и получил 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Суд установил, что 11 апреля 2024 года К., учащийся второго курса специализированной школы-интернат-колледжа в олимпийского резерва имени Есет батыра, решил провести собрание учеников 8 класса, занимающихся вольной борьбой, в связи с ухудшением их дисциплины и спортивных достижений.

В тот день после вечерней тренировки, сообщив ученикам 8-класса о необходимости собраться в отдельной комнате, он поручил их сбор Ж. и другим ученикам 9-10 классов. В свою очередь Ж., выразив единство умысла с К., участвовал в сборе в отдельную комнату учеников 8-х классов. Далее К., придя в указанную комнату, построив учеников 8-х классов, оказывал на них моральное и физическое давление, а также, несмотря на отсутствие у него полномочий на проведение собрания, указав на снижение дисциплины и спортивных достижений, поручил Ж. и другим ученикам 9 и 10-х классов избить учеников 8-х классов.

Кроме того, К. указал ученикам 9-го класса Х. и У. на слабое нанесение ударов и потребовал повторно и посильнее бить, после которого последние повторно нанесли удары. Далее Ж., подойдя к А., ладонями обеих рук с достаточной силой нанес ему удары в область лица, и, не останавливаясь на достигнутом, взяв обеими руками за плечи А., с достаточной силой нанес удар коленом правой ноги в область груди последнего. Вследствие чего А., потеряв сознание, упал спиной и скончался.

"Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, экспертизами, протоколами осмотра и видеозаписями", — отметили в суде.

При вынесении приговора суд учел несовершеннолетний возраст Ж., отсутствие судимости у обоих подсудимых, а также нормы уголовного законодательства, ограничивающие срок лишения свободы для несовершеннолетних.

Гражданский иск потерпевших удовлетворен частично. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось о другой трагедии. В начале учебного года во время драки погиб ученик 9 класса из Актюбинской области. Трагедия произошла 2 сентября 2024 года в Темирском районе в селе Кенесту. 

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