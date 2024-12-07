Шквальный ветер и туман: в Астане и 12 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Шымкенте и 12 областях Казахстана на 9 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается низовая метель. На западе, юге, в горных и предгорных районах – туман. Ветер восточный, в горных районах области до 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается туман.

В Шымкенте временами ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в центре Актюбинской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.



В Астане временами ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается низовая метель. На юге, в горных районах области – туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области до 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, юге области порывы до 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Также прогнозируется юго-западный ветер в районе Алакольских озер с порывами до 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области порывы 17-22 м/с. В Актау ожидается юго-восточный ветер с порывами до 17-22 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в республике в понедельник, 9 декабря. Подробнее можно узнать здесь.

