Шквальный ветер и туман: в Астане и 12 областях объявили штормовое предупреждение
На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.
Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается низовая метель. На западе, юге, в горных и предгорных районах – туман. Ветер восточный, в горных районах области до 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается туман.
В Шымкенте временами ожидается туман.
Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман.
Ночью и утром на юге, в центре Актюбинской области ожидается туман.
На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.
Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.
В Астане временами ожидается туман.
Ночью и утром на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.
Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается низовая метель. На юге, в горных районах области – туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области до 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.
В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, юге области порывы до 15-20 м/с.
Ночью и утром на востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Также прогнозируется юго-западный ветер в районе Алакольских озер с порывами до 15-20 м/с.
В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области порывы 17-22 м/с. В Актау ожидается юго-восточный ветер с порывами до 17-22 м/с.
Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в республике в понедельник, 9 декабря. Подробнее можно узнать здесь.