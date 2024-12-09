Продукты по доступным ценам перед Новым годом: заявление правительства Казахстана

Правительство Казахстана 9 декабря 2024 года выступило с заявлением касательно предновогоднего ажиотажного роста цен на продукты, сообщает Zakon.kz.

Ранее мы со ссылкой на данные Бюро национальной статистики писали, что за ноябрь индекс цен на непродовольственные товары составил 0,7%, на платные услуги – 0,8%, на продовольственные товары – 1,1%. Отмечается замедление роста стоимости платных услуг, которые в 2024 году показали самый высокий подъем в связи со стартом программы "Тариф в обмен на инвестиции" (13,3% в годовом выражении).

"Для сдерживания продовольственной инфляции в регионах уже началось разбронирование запасов овощей. По данным Министерства сельского хозяйства, из сформированных запасов овощей в объеме 159,6 тыс. тонн уже реализовано 13,4 тыс. тонн. Больше всего – картофеля (7,2 тыс. тонн), моркови – 2,1 тыс. т, лука – 2,2 тыс. тонн, капусты – 1,7 тыс. тонн", – заявили сегодня в пресс-службе правительства РК.

Серик Жумангарин поручил МСХ совместно с регионами обеспечить стабильность цен и наличие на прилавках необходимого объема основных продуктов, в том числе тепличных, особенно – в предпраздничные дни.

Фото: primeminister.kz

"Поставка на рынки регионов овощей из сформированных в стабилизационных фондах запасов вместе с сельскохозяйственными ярмарками позволит обеспечить жителей страны овощами и другими продуктами по доступным ценам и в достаточном количестве. Все эти меры призваны сдержать предновогодний ажиотажный рост цен на основные продукты питания", – заключили в пресс-службе правительства РК.

О том, сколько казахстанцы тратят на продукты, можете узнать здесь.