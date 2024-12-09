#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
514.65
544.6
5.17
Общество

Продукты по доступным ценам перед Новым годом: заявление правительства Казахстана

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 12:49 Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана 9 декабря 2024 года выступило с заявлением касательно предновогоднего ажиотажного роста цен на продукты, сообщает Zakon.kz.

Ранее мы со ссылкой на данные Бюро национальной статистики писали, что за ноябрь индекс цен на непродовольственные товары составил 0,7%, на платные услуги – 0,8%, на продовольственные товары – 1,1%. Отмечается замедление роста стоимости платных услуг, которые в 2024 году показали самый высокий подъем в связи со стартом программы "Тариф в обмен на инвестиции" (13,3% в годовом выражении).

"Для сдерживания продовольственной инфляции в регионах уже началось разбронирование запасов овощей. По данным Министерства сельского хозяйства, из сформированных запасов овощей в объеме 159,6 тыс. тонн уже реализовано 13,4 тыс. тонн. Больше всего – картофеля (7,2 тыс. тонн), моркови – 2,1 тыс. т, лука – 2,2 тыс. тонн, капусты – 1,7 тыс. тонн", – заявили сегодня в пресс-службе правительства РК.

Серик Жумангарин поручил МСХ совместно с регионами обеспечить стабильность цен и наличие на прилавках необходимого объема основных продуктов, в том числе тепличных, особенно – в предпраздничные дни.

Продукты по доступным ценам перед Новым годом: заявление правительства Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 12:49

Фото: primeminister.kz

"Поставка на рынки регионов овощей из сформированных в стабилизационных фондах запасов вместе с сельскохозяйственными ярмарками позволит обеспечить жителей страны овощами и другими продуктами по доступным ценам и в достаточном количестве. Все эти меры призваны сдержать предновогодний ажиотажный рост цен на основные продукты питания", – заключили в пресс-службе правительства РК.

О том, сколько казахстанцы тратят на продукты, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
На озере Маркаколь в ВКО реализуют уникальный международный туристический проект
Общество
14:00, Сегодня
На озере Маркаколь в ВКО реализуют уникальный международный туристический проект
Снегопад в Алматы превратился в сказку в объективе известного фотографа
Общество
13:12, Сегодня
Снегопад в Алматы превратился в сказку в объективе известного фотографа
Астанчанин, выдавая себя за девушку, выудил деньги у ее знакомого
Общество
13:05, Сегодня
Астанчанин, выдавая себя за девушку, выудил деньги у ее знакомого
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: