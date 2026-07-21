В Минцифры высказались о повышениях тарифов на мобильную связь

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев на брифинге в СЦК рассказал, как повышение тарифов на мобильную связь должно повлиять на качество услуг, и ответил на сообщения об отказе казахстанцев от мобильного интернета, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, соответствует ли действительности информация о том, что после повышения тарифов часть казахстанцев стала отказываться от мобильного интернета, и может ли это повлиять на доступность цифровых услуг.

"Нам неизвестна такая статистика. Но в целом у нас, насколько я знаю, число абонентов мобильной связи – около 27 млн. Поэтому эта цифра постоянно меняется. Люди иногда имеют несколько SIM-карт, иногда отказываются от каких-то операторов. В том числе и из-за тарифов это может быть. Но вместе с тем я бы хотел сказать, что с прошлого года, в середине прошлого года мы приняли пакет норм по противодействию мошенничеству и активно начали чистить базу данных идентификационных кодов и абонентов, которые не используются. Нами было выявлено, что часть из них используется для мошеннических целей", – сказал Досжан Мусалиев.

Он пояснил, что изменение числа абонентов, вероятнее всего, связано не с повышением тарифов, а с проводимой совместно с операторами связи работой по отключению так называемых "молчащих" SIM-карт, которые не используются и в отдельных случаях могли применяться в мошеннических целях.

Ранее стало известно, что в Казахстане внедрят маркировку официальных звонков для защиты от мошенников.