Снег и дожди с грозами прогнозируют синоптики в Казахстане 10 сентября

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 10 сентября 2024 года.

Согласно прогнозу, под влиянием северо-западного антициклона на большей части Казахстана ожидается погода без осадков.

"Лишь на севере, юго-востоке страны пройдут дожди, в южных регионах – с грозами, в горных районах в ночные и утренние часы – осадки (дождь и снег). По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман, на западе, юго-востоке республики – усиление ветра". РГП "Казгидромет"

По данным гидрометцентра, в Улытауской, на западе Жетысуской, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, востоке, в центре Карагандинской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на севере, юге Улытауской, на западе, северо-западе, юге Абайской, на севере Жетысуской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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