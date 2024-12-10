ДУМК обратилось к казахстанцам после перекрытия дороги у Центральной мечети Алматы для молитвы

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) разъяснило ситуацию, которая произошла во время пятничной молитвы в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным управления, 6 декабря 2024 года прихожане, впервые пришедшие на пятничную молитву в Центральную мечеть Алматы, не смогли поместиться во дворе мечети. Перед началом намаза сотрудники мечети разместили прихожан во дворе мечети, однако после начала жума-намаза пятиминутная молитва была совершена в правой части мечети, то есть на проезжей части ул. М. Маметовой. В результате чего возникла пробка.

"Основная причина запрета молиться на дороге заключается в пресечении помех движению транспорта. По проезжей части может двигаться скорая помощь, пожарная машина или человек, спешащий на работу. Перекрытие улицы даже на 5 минут для молитвы приводит к появлению затора и создает препятствие для движения транспорта", – заявили в пресс-службе ДУМК сегодня, 10 декабря.

В Духовном управлении мусульман Казахстана подчеркнули, что "нельзя причинять вред другим людям, перекрывая дорогу для совершения намаза".

"Поэтому просим вас приходить на молитву пораньше, сидеть в отведенных для этого местах, не перегораживать дороги, парковать транспортные средства в положенных местах, строго соблюдать требования и порядок". Пресс-служба ДУМК

На прошлой неделе в соцсетях один из жителей Алматы опубликовал видео, на котором было видно, что пришедшие на пятничную молитву в Центральную мечеть города перекрыли проезжую часть.

В Департаменте полиции Алматы 7 декабря 2024 года по ситуации возле Центральной мечети заявили, что проведут проверку и примут соответствующие меры. Также в городском ДП подчеркнули, что "перекрытие дороги по любым причинам является нарушением ПДД и влечет за собой ответственность согласно требованиям ст. 614 КоАП РК".