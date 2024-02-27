ДУМК предупредило об изменении времени молитв

Духовное управление мусульман Казахстана 27 февраля 2024 года выступило с важным обращением об изменении времени молитв, сообщает Zakon.kz.

В управлении напомнили, что в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года в Казахстане установят единый часовой пояс.

"Время молитв изменится автоматически, поскольку UTC (Всемирное координированное время) изменится на UTC +5 в Казахстане". Пресс-служба ДУМК

Также отмечено, что все сведения о времени молитв в селах и городах можно получить из расписания на официальном сайте.

Кроме того, информация о пятничной молитве представлена в таблице ниже.

Фото: muftyat.kz

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Эксперты считают, что смена часового пояса – это "наиболее правильный и оптимальный вариант, при котором большинство регионов Казахстана будут использовать время, наиболее близкое к естественному".

Также сегодня, 27 февраля 2024 года, с заявлением выступило Министерство транспорта. Ведомство опубликовало номера, по которым граждане могут обращаться при возникновении вопросов по ж/д и авиарейсам из-за смены часового пояса. Подробнее можно ознакомиться с деталями по этой ссылке.