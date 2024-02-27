Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

ДУМК предупредило об изменении времени молитв

ДУМК предупредило об изменении времени молитв Фото: Zakon.kz
Духовное управление мусульман Казахстана 27 февраля 2024 года выступило с важным обращением об изменении времени молитв, сообщает Zakon.kz.

В управлении напомнили, что в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года в Казахстане установят единый часовой пояс.

"Время молитв изменится автоматически, поскольку UTC (Всемирное координированное время) изменится на UTC +5 в Казахстане".Пресс-служба ДУМК

Также отмечено, что все сведения о времени молитв в селах и городах можно получить из расписания на официальном сайте.

Кроме того, информация о пятничной молитве представлена в таблице ниже.

ДУМК предупредило об изменении времени молитв

Фото: muftyat.kz

Материал по теме

Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса

Эксперты считают, что смена часового пояса – это "наиболее правильный и оптимальный вариант, при котором большинство регионов Казахстана будут использовать время, наиболее близкое к естественному".

Также сегодня, 27 февраля 2024 года, с заявлением выступило Министерство транспорта. Ведомство опубликовало номера, по которым граждане могут обращаться при возникновении вопросов по ж/д и авиарейсам из-за смены часового пояса. Подробнее можно ознакомиться с деталями по этой ссылке.

Читайте также

Бектенов раскритиковал реализацию нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения
Бектенов раскритиковал реализацию нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения
Кому из алматинцев компенсируют повышение тарифов на комуслуги
Кому из алматинцев компенсируют повышение тарифов на комуслуги
С 1 марта в Алматы подорожает электроэнергия
С 1 марта в Алматы подорожает электроэнергия
Анастасия Московчук
ДУМК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса
Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Может ли солнечная активность спровоцировать землетрясения
Сильнейшая вспышка за последние 7 лет: может ли солнечная активность спровоцировать землетрясения в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: