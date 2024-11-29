Астанчанина осудили за нецензурную брань в здании отдела полиции

29 ноября 2024 года Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям г. Астаны рассмотрено дело о мелком хулиганстве, сообщает Zakon.kz.

В суде выяснилось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в здании отдела полиции УП района "Алматы" г. Астаны, то есть в общественном месте, выражался нецензурной бранью в адрес свидетелей.

В судебном заседании правонарушитель признал свою вину и пояснил, что выражался нецензурной бранью, так как был сильно выпившим.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.434 КоАП и назначил административный арест сроком на 15 суток.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее присяжные вынесли вердикт по делу с участием пятерых полицейских Актау.