Астанчанина осудили за нецензурную брань в здании отдела полиции
Фото: Zakon.kz
29 ноября 2024 года Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям г. Астаны рассмотрено дело о мелком хулиганстве, сообщает Zakon.kz.
В суде выяснилось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в здании отдела полиции УП района "Алматы" г. Астаны, то есть в общественном месте, выражался нецензурной бранью в адрес свидетелей.
В судебном заседании правонарушитель признал свою вину и пояснил, что выражался нецензурной бранью, так как был сильно выпившим.
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.434 КоАП и назначил административный арест сроком на 15 суток.
Постановление не вступило в законную силу.
Ранее присяжные вынесли вердикт по делу с участием пятерых полицейских Актау.
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