#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-14°
$
508.05
534.82
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-14°
$
508.05
534.82
5.06
Общество

Рабочего осудили за гибель коллеги на производстве в Костанае

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, работник АЭС, работники АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 08:12 Фото: freepik
Уголовное дело рассмотрели в суде №2 города Костанай. Водитель рабочего транспорта нарушил правила техники безопасности. По неосторожности это повлекло причинение среднего и тяжкого вреда здоровью людей и смерть одного из них, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в ноябре 2024 года. Водителя, совершившего смертельное ДТП, осудили на 2,5 года ограничения свободы.

В суде рассказали, что он проявил халатность в процессе работы и произвел манипуляции с рычагом коробки передач автомобиля марки "JACN200". Транспорт покатился назад и наехал на пост сборки, где работали сотрудники.

Несмотря на попытки остановить автомобиль (педаль тормоза находилась в неисправном состоянии), водитель наехал на четырех человек. От полученных травм один мужчина скончался, остальные получили повреждения. Подсудимый признал вину полностью.

Осужденному запретили ближайшие три года занимать должности, ответственные за технику безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее казахстанцы стали получать новые сообщения от мошенников. На этот раз они содержат информацию о пробниках духов, которые приводят к летальному исходу. Якобы опасную парфюмерию известных брендов оставляют в почтовых ящиках.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Черный дым с теплоэлектростанции испугал жителей Актау
Общество
03:40, 11 декабря 2024
Черный дым с теплоэлектростанции испугал жителей Актау
В этом году в Костанае установят на одну елку больше
Общество
02:40, 11 декабря 2024
В этом году в Костанае установят на одну елку больше
Более 83 тысяч казахстанских девочек вакцинировали против опасного вируса
Общество
02:20, 11 декабря 2024
Более 83 тысяч казахстанских девочек вакцинировали против опасного вируса
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: