Рабочего осудили за гибель коллеги на производстве в Костанае

Уголовное дело рассмотрели в суде №2 города Костанай. Водитель рабочего транспорта нарушил правила техники безопасности. По неосторожности это повлекло причинение среднего и тяжкого вреда здоровью людей и смерть одного из них, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в ноябре 2024 года. Водителя, совершившего смертельное ДТП, осудили на 2,5 года ограничения свободы.

В суде рассказали, что он проявил халатность в процессе работы и произвел манипуляции с рычагом коробки передач автомобиля марки "JACN200". Транспорт покатился назад и наехал на пост сборки, где работали сотрудники.

Несмотря на попытки остановить автомобиль (педаль тормоза находилась в неисправном состоянии), водитель наехал на четырех человек. От полученных травм один мужчина скончался, остальные получили повреждения. Подсудимый признал вину полностью.

Осужденному запретили ближайшие три года занимать должности, ответственные за технику безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее казахстанцы стали получать новые сообщения от мошенников. На этот раз они содержат информацию о пробниках духов, которые приводят к летальному исходу. Якобы опасную парфюмерию известных брендов оставляют в почтовых ящиках.

