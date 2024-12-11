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Общество

Девочку нашли мертвой в заброшенном доме в Астане: почему прекратили расследование

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 14:44 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 11 декабря 2024 года в кулуарах Мажилиса рассказал, почему завершили уголовное дело о смерти девочки-подростка в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, были проведены следственные действия и признаков насильственной смерти обнаружено не было.

"В настоящее время принято процессуальное решение, согласованное с прокурором, о прекращении досудебного расследования. По статье 105 дело было зарегистрировано, а завершено со статьей 35 Уголовно-процессуального кодекса в связи с отсутствием состава правонарушения", – озвучил Санжар Адилов.

10 сентября 2024 года в здании заброшенного детсада в столице нашли тело подростка, 2010 года рождения.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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