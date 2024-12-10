Лицензирование социальных услуг в Казахстане: что изменится с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года в Казахстане введут лицензирование специальных социальных услуг (ССУ) в сфере социальной защиты населения. Это, как отмечают специалисты, создаст условия для улучшения качества их оказания и снижения числа нарушений в этой сфере, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) за 10 декабря 2024 года, Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты (комитет) провел предлицензионный анализ. По его результатам установлено, что из 1007 организаций, оказывающих ССУ, требованиям соответствуют только 72,3%.

Глава комитета Толеген Оспанкулов считает, что необходимость обеспечить надлежащее качество ССУ вне зависимости от формы собственности организаций, оказывающих данные услуги, возникла уже давно.

По его словам, достаточно вспомнить трагический случай, произошедший в 2023 году в одном из центров оказания спецсоцуслуг, где отравились дети с инвалидностью, даже со смертельным исходом.

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"По результатам проведенной комплексной проверки было установлено, что в организации грубо нарушались права детей с инвалидностью: бытовые услуги оказывались не в полном объеме; не соблюдались минимальные нормы выдачи постельного белья, одежды и обуви; не проводились скрининговые осмотры; нарушались нормы питания". Толеген Оспанкулов

Оспанкулов подчеркивает, что за 11 месяцев 2024 года в результате проведенных 167 проверок 148 субъектам выданы предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 15 штрафов на общую сумму 1,75 млн тенге.

Он уточнил, что качество ССУ напрямую зависит от двух основных факторов:

уровня профессиональной квалификации сотрудников;

соответствия организаций, оказывающих услуги, установленным требованиям.

"На сегодняшний день по республике насчитывается 12,7 тыс. соцработников в сфере социальной защиты населения. Из них всего 12% имеют профильное образование и 88% – медицинское, педагогическое, экономическое и другое". Толеген Оспанкулов

Также для повышения качества кадров в 2024 году разработан профстандарт, устанавливающий требования к социальным работникам.

"Более 8,3 тыс. соцработников уже прошли профильное обучение и получили сертификаты. С 2025 года внедряется Реестр соцработников, где будут отражаться все данные, касающиеся их профессиональной компетенции. Также со следующего года соцработники смогут пройти переподготовку и повышение квалификации на базе 14 вузов республики, имеющих специализированные кафедры, с которыми Министерством труда и соцзащиты заключены меморандумы. А для решения вопросов создания в организациях, оказывающих ССУ, надлежащих условий с 2025 года внедряется лицензирование". Толеген Оспанкулов

Одними из основных условий для получения лицензии определены:

наличие здания, пригодного для предоставления ССУ и соответствующего санитарным правилам, правилам пожарной безопасности;

наличие необходимой материально-технической базы, обеспечивающей надлежащее качество предоставляемых услуг;

наличие штата сотрудников; обеспечение доступности зданий для маломобильных групп населения и др.

Таким образом, лицензирование специальных социальных услуг с 2025 года станет важным шагом в повышении качества и безопасности социальных услуг в стране.

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Кому будут выдавать лицензии на предоставление специальных соцуслуг, можно прочитать по этой ссылке.