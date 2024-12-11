Жумангарин об изменении графика работы в Казахстане: Мы готовы это сделать

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 11 декабря 2024 года высказался о введении в Казахстане единого часового пояса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин заявил, что в странах Европы в 15:30 уже темно и никто не жалуется.

"Другой вопрос – все это выявило другие проблемы, которые надо решать. В первую очередь, недостаточность и необеспеченность инфраструктурой, то есть неосвещенность улиц, недостаточность тротуаров и так далее. Возможно, неочищенные улицы. И все эти вопросы мы будем решать. Более того, люди говорят, что неплохо было бы изменить распорядок работы – мы готовы это сделать, никаких проблем нет", – добавил он.

При этом он напомнил, что работодатели могут сами с работниками утвердить новый распорядок дня.

"Хоть с 06:00 утра. По госслужбе мы будем думать, как это можно сделать, но госслужащие – люди централизованные, и у нас будет единое время начала работы", – пояснил Жумангарин.

9 декабря аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев заявил, что работу госорганов в ВКО адаптируют к новому часовому поясу в связи с переходом на новый часовой пояс.