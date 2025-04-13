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Общество

Восход розовой Луны над горами Алматы показал популярный фотограф

Луна, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 17:46 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал видеокадры восхождения Луны над горами. В ночь на 13 апреля спутник Земли имел необыкновенный цвет, сообщает Zakon.kz.

Ролик Доценко разместил на своей странице в Instagram.

"Снял восход луны над горами в полной темноте. Всегда с замиранием сердца жду этот момент появления… и вот она, медленно поднимается над вершинами, словно выглядывает из-за гор", – подписал публикацию фотограф.

Апрельское полнолуние в 2025 году состоялось 13 числа. Его название – "Розовая Луна", пришло от индейцев много столетий назад. Они назвали спутник розовым, потому что в период этого полнолуния распускаются шиловидные флоксы – цветы, которые одними из первых просыпаются весной и цветут именно в этом месяце.

Следующее полнолуние произойдет 12 мая 2025 года, его называют цветочным.

Ранее Дмитрий Доценко порадовал всех поклонников своего творчества цветением урюка в Алматы.

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Андрей Дюсупов
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