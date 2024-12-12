"Астана" против "Челси": какие улицы перекроют в Алматы

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

12 декабря в связи с проведением футбольного матча в Алматы ограничат движение на улицах рядом со стадионом, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского акимата, с 18:30 до 00:00 будут перекрытые участки: пр. Абая: от ул. Байтурсынова до Муканова;

ул. Сатпаева полностью от ул. Байтурсынова до Байзакова. На близлежащих улицах будут выставлены наряды патрульной полиции. "Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут", – говорится в сообщении. 12 декабря стало известно, кто из игроков "Челси" прибыл в Алматы.

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