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Общество

"Астана" против "Челси": какие улицы перекроют в Алматы

Алматы, вид на город Алматы, горы, весна , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 08:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
12 декабря в связи с проведением футбольного матча в Алматы ограничат движение на улицах рядом со стадионом, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского акимата, с 18:30 до 00:00 будут перекрытые участки:

  • пр. Абая: от ул. Байтурсынова до Муканова;
  • ул. Сатпаева полностью от ул. Байтурсынова до Байзакова.

На близлежащих улицах будут выставлены наряды патрульной полиции.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут", – говорится в сообщении.

12 декабря стало известно, кто из игроков "Челси" прибыл в Алматы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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