Площадь "Астана" перекроют в Алматы на сутки

В Алматы временно ограничат движение по улице Толе би из-за проведения спортивного фестиваля, сообщает Zakon.kz.

В акимате города 3 сентября 2026 года рассказали, что 6 сентября в Алматы пройдет спортивный фестиваль GT SPORT FEST, приуроченный ко Дню города Алматы.

С 00:00 до 23:00 6 сентября движение будет полностью перекрыто по улице Толе би на участке от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана.

Фото: акимат Алматы

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников и зрителей, а также организации и проведения фестиваля. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в схеме движения", – обратились в акимате.

GT SPORT FEST объединит около 1 000 любителей и профессиональных спортсменов. В программе фестиваля – стритбол 3×3, киберспорт, брейкинг, BMX и автошоу.

В городе, между тем, продолжается обновление открытых пространств и пешеходных зон на крупных улицах. Подробно об этом можно узнать здесь.