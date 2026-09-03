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Общество

Площадь "Астана" перекроют в Алматы на сутки

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 15:03 Фото: Zakon.kz
В Алматы временно ограничат движение по улице Толе би из-за проведения спортивного фестиваля, сообщает Zakon.kz.

В акимате города 3 сентября 2026 года рассказали, что 6 сентября в Алматы пройдет спортивный фестиваль GT SPORT FEST, приуроченный ко Дню города Алматы.

С 00:00 до 23:00 6 сентября движение будет полностью перекрыто по улице Толе би на участке от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана.

карта перекрытия улицы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 15:03

Фото: акимат Алматы

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников и зрителей, а также организации и проведения фестиваля. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в схеме движения", – обратились в акимате.

GT SPORT FEST объединит около 1 000 любителей и профессиональных спортсменов. В программе фестиваля – стритбол 3×3, киберспорт, брейкинг, BMX и автошоу.

В городе, между тем, продолжается обновление открытых пространств и пешеходных зон на крупных улицах. Подробно об этом можно узнать здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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