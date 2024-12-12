#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
516.93
542.52
4.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
516.93
542.52
4.98
Общество

Как сложилась судьба "молодого старика" из Атырауской области

Как сложилась судьба жителя Атырауской области Нуржана Уркешбаева, ставшего известным из-за редкой болезни прогерия, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 12:30 Фото из личного архива Нуржана Уркешбаева
Житель Атырауской области Нуржан Уркешбаев, ставший 27 лет назад известным на всю страну из-за редкого заболевания прогерия, сегодня зарабатывает на жизнь выступлениями на семейных мероприятиях и работая на стройках, передает корреспондент Zakon.kz.

Впервые новость о 6-летнем ребенке с лицом старика появилась в Казахстане в 1997 году. Житель села Мукур Кызылкогинского района Атырауской области Нуржан Уркешбаев был единственным в стране пациентом с редким генетическим заболеванием, характеризующимся преждевременным старением организма – прогерия. Стоит отметить, что в мире насчитывается лишь несколько десятков человек, страдающих этой болезнью.

В 20 лет Нуржана пригласили на российское телешоу "Пусть говорят", после чего в 2011 году ему сделали пластическую операцию в три этапа. От воинской службы он был освобожден.

"Да, мне сделали пластическую операцию в клинике в Алматы, я был доволен, но вскоре все морщинки возвращались на свои места. Сейчас, даже если мне предложат еще одно такое хирургическое вмешательство, я откажусь, мне больше не нужны никакие операции. Я принял себя и свое состояние. В детстве было тяжело жить с таким диагнозом. Сейчас меня все знают, да и я уже взрослый. Процесс быстрого старения остановлен. Внутри организма никогда не было изменений. Старый я только внешне", – говорит Нуржан Уркешбаев.
Как сложилась судьба жителя Атырауской области Нуржана Уркешбаева, ставшего известным из-за редкой болезни прогерия, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 12:30

Фото из личного архива Нуржана Уркешбаева

Сейчас "молодому старику" 33 года. Он не имеет постоянной работы и подрабатывает на жизнь, выступая на тоях и трудясь разнорабочим на стройках.

По словам Нуржана, он сейчас не получает ни пенсии, ни пособия, ни бесплатных лекарств и препаратов. А в поликлиниках его не принимают из-за отсутствия медицинской страховки.

В 2015 году он обзавелся семьей, женившись на местной девушке, но спустя два года супруги развелись. Детей у них нет.

"Я живу в своем родном селе, вместе с мамой. Папы уже не стало. Постоянной работы у меня нет. Иногда беру объемы на стройках. Пою на тоях. Сейчас нахожусь в Жезказгане на заработках. Скоро поеду домой. Никаких планов на будущее, никаких мечт у меня нет", – поделился Нуржан.

Согласно данным, предоставленным корреспонденту Zakon.kz Управлением здравоохранения Атырауской области, после проведения операций Нуржан Уркешбаев получал пособие по инвалидности. Во время пандемии в 2020 году после очередного освидетельствования комиссией медико-социальной экспертизы он был снят с инвалидности.

"Нуржан Уркешбаев, действительно, с 6 лет страдает редчайшим генетическим дефектом (мутацией LMNA), который проявляется преждевременным старением кожи и ее придатков. Его диагноз был подтвержден в Германии. В 2011 году в 20 лет ему была проведена двухэтапная омолаживающая операция. После чего ему назначили инвалидность. Во время пандемии решением комиссии МСЭ он был снят с группы. В 2012 году он получил квартиру в городе Атырау от акима области. На сегодня нам известно, что он подрабатывает тамадой в городе. Участковые врачи периодически бывают у него дома в селе Мукур, там он не проживает, приезжает изредка. Жалоб по состоянию здоровья у него нет", – сообщили в облздраве.

В 2015 году Zakon.kz писал о нашем герое. На тот момент ему была проведена 2-этапная комплексная косметологическая операция, после которой он заметно "помолодел". Врачи тогда заверили, что кроме внешнего старения никаких необратимых процессов в организме Нуржана не происходит.

Динара Канбетова
Поделиться новостью
Читайте также
Новая банкнота: Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры
Общество
13:35, Сегодня
Новая банкнота: Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры
Скитались между больницами пять часов: в Атырау умер 10-месячный ребенок
Общество
13:32, Сегодня
Скитались между больницами пять часов: в Атырау умер 10-месячный ребенок
В Костанайском госуниверситете проводят работы по раскопкам поселения Камысты
Общество
12:30, Сегодня
В Костанайском госуниверситете проводят работы по раскопкам поселения Камысты
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: