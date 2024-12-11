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Общество

Тепло до 2 градусов вернется в Казахстан

Тепло до 2 градусов вернется в Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 12:34 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на ближайшие три дня. Согласно их прогнозу, к середине недели в Казахстане потеплеет. 12-14 декабря погоду большей части республики будет определять ложбина северного циклона, сообщает Zakon.kz.

Также метеорологи отмечают, что на западе и юге ожидаются метели с порывистом ветром. 14 декабря на юго-востоке страны пройдут осадки: возможен дождь и снег.

Примечательно, что понижение температуры воздуха ночью прогнозируется лишь на западе страны: там похолодает до 0-8 мороза.

На остальной территории ожидается постепенное повышение температуры воздуха:

  • на северо-западе, севере – до -3-10 мороза,
  • в центре Казахстана – до -5-13 мороза,
  • на востоке – до -10-20 мороза,
  • на юго-востоке республики – до 0-10 мороза,
  • в южных областях – до 8 мороза-2 тепла.

Ранее синоптики предупредили о похолодании в Алматы до минус 17°C.

О штормовом предупреждении на 11 декабря 2024 года в 12 областях Казахстана можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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