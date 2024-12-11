Тепло до 2 градусов вернется в Казахстан
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Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на ближайшие три дня. Согласно их прогнозу, к середине недели в Казахстане потеплеет. 12-14 декабря погоду большей части республики будет определять ложбина северного циклона, сообщает Zakon.kz.
Также метеорологи отмечают, что на западе и юге ожидаются метели с порывистом ветром. 14 декабря на юго-востоке страны пройдут осадки: возможен дождь и снег.
Примечательно, что понижение температуры воздуха ночью прогнозируется лишь на западе страны: там похолодает до 0-8 мороза.
На остальной территории ожидается постепенное повышение температуры воздуха:
- на северо-западе, севере – до -3-10 мороза,
- в центре Казахстана – до -5-13 мороза,
- на востоке – до -10-20 мороза,
- на юго-востоке республики – до 0-10 мороза,
- в южных областях – до 8 мороза-2 тепла.
Ранее синоптики предупредили о похолодании в Алматы до минус 17°C.
О штормовом предупреждении на 11 декабря 2024 года в 12 областях Казахстана можно прочитать по этой ссылке.
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