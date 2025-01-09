Потепление ожидается в Алматы и Шымкенте, а в Астане – снег и метель

Каких сюрпризов ждать от погоды жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня, рассказали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным гидрометцентра, с 10 по 12 января в столице прогнозируется снег и метель, а в двух крупнейших мегаполисах страны будет без осадков и ожидается незначительное потепление.

Астана

10 января: переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный, 9-14, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -6-8°С мороза.

переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный, 9-14, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -6-8°С мороза. 11 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -6-8°С мороза.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -6-8°С мороза. 12 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -5-7°С мороза.

Алматы

10 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем 0-2°С мороза.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем 0-2°С мороза. 11-12 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С мороза, днем 0+2°С тепла.

Шымкент

10 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго- восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С мороза, днем +4+6°С тепла.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго- восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С мороза, днем +4+6°С тепла. 11-12 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С мороза, днем +4+6°С тепла.

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