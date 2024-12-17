Ранее закрытые трассы открыли в двух областях Казахстана

Фото: Zakon.kz

17 декабря 2024 года в 07:00 часов в стране открыли движение на трассах в двух областях, сообщает Zakon.kz.

Так в Костанайской области открыто движение на следующих автодорогах: "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 8-108 (г.Тобыл-п.Аулиеколь);

"Екатеринбург-Алматы" км 686-729 (от п. Сарыколь до границы СКО). В Северно-Казахстанской области: "Екатеринбург-Алматы" км 729-768 (от гр.Костанайской обл. до с.Токсан би). Ранее сообщалось, что в Костанайской области ограничили движение транспорта.



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