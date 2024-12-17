#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
522.49
547.88
5.06
Общество

Ранее закрытые трассы открыли в двух областях Казахстана

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 07:20 Фото: Zakon.kz
17 декабря 2024 года в 07:00 часов в стране открыли движение на трассах в двух областях, сообщает Zakon.kz.

Так в Костанайской области открыто движение на следующих автодорогах:

  • "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 8-108 (г.Тобыл-п.Аулиеколь);
  • "Екатеринбург-Алматы" км 686-729 (от п. Сарыколь до границы СКО).

В Северно-Казахстанской области:

  • "Екатеринбург-Алматы" км 729-768 (от гр.Костанайской обл. до с.Токсан би).

Ранее сообщалось, что в Костанайской области ограничили движение транспорта.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
В одной из областей Казахстана отменили школьные занятия
Общество
08:20, Сегодня
В одной из областей Казахстана отменили школьные занятия
В Южной Корее издали книгу о Казахстане
Общество
06:20, Сегодня
В Южной Корее издали книгу о Казахстане
Алкомаркет лишили лицензии за ночную продажу алкоголя в Уральске
Общество
04:45, 17 декабря 2024
Алкомаркет лишили лицензии за ночную продажу алкоголя в Уральске
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: