Астана – Боровое: в двух часах от природы

В столице был запущен новый скоростной электропоезд по маршруту Астана – Курорт Боровое.

13 декабря 2024 года открылся новый скоростной электропоезд, соединивший Астану и Боровое. Проект приурочен ко Дню Независимости Казахстана и направлен на развитие внутреннего туризма. Быстрая и комфортная поездка стала реальностью благодаря современным технологиям и передовым стандартам сервиса. Эта инициатива способствует улучшению транспортной инфраструктуры страны и повышению туристической привлекательности региона.

Особенности маршрута и стоимость проезда

С 15 декабря 2024 года вступит в силу новый график движения. Отправление с Нурлы жол будет в 14:40, со станции Астана – в 15:25, а прибытие в Курорт Боровое – в 18:00. Обратный рейс из Борового стартует в 18:40 с прибытием на станцию Астана в 21:25 и на Нурлы жол – в 22:05. Стоимость проезда составит 2770 тенге со станции Нурлы жол и 2548 тенге – со станции Астана.

Фото: АО "ЗИКСТО"

Поезд из Астаны до Курорта Боровое курсирует без остановок. Время в пути составляет всего 2 часа 26 минут, что делает поездку удобной и быстрой. В первый день отправление состоялось в 13:08 с вокзала Нурлы жол и в 13:48 с вокзала Астана с прибытием в Курорт Боровое в 16:14. Обратный рейс отправился в 17:25 из Борового и прибыл на станцию Астана в 20:20, на Нурлы жол – в 20:46.

Отечественное машиностроение и инновации

Электропоезд ЭПЗД, который перевозит пассажиров для АО "НК "КТЖ", – это инновационная разработка отечественного предприятия ТОО "ЗИКСТО" (часть железнодорожного кластера "Railways Systems KZ"), реализованная при поддержке АО "Фонд развития промышленности". Состав представляет собой воплощение достижений казахстанского машиностроения и является символом технологического прогресса страны. Использование местного производства позволило значительно сократить затраты и повысить технологическую независимость.

Фото: АО "ЗИКСТО"

Поезд состоит из 6 вагонов, включая вагоны 3-го класса с увеличенным количеством мест – всего 574 удобных кресла стандарта "Комфорт Плюс". Вагоны оснащены системами кондиционирования, шумоизоляцией и современными информационными дисплеями.

Культурная идентичность

Для популяризации внутреннего туризма внешний и внутренний дизайн вагонов был разработан с учетом культурных особенностей и туристических брендов регионов. Оформление включает изображения ключевых достопримечательностей Астаны и Борового: монумент "Байтерек", монумент "Қазақ елі", музей "Нур-Алем" и живописные пейзажи Щучинско-Боровской курортной зоны. Кроме того, размещены туристические логотипы Visit Astana и Visit Aqmola.

Фото: АО "ЗИКСТО"





Уникальные возможности для пассажиров

Одна из ключевых особенностей поездки – возможность прослушивания эксклюзивной аудиоэкскурсии. В течение пути пассажиры смогут узнать интересные факты об истории, культуре и природных богатствах Астаны и Борового. Это превратит стандартное путешествие в увлекательное познавательное приключение.

Цель проекта

Запуск нового туристического поезда – это часть стратегии по развитию внутреннего туризма в Казахстане. Проект направлен на улучшение качества обслуживания пассажиров, создание новых туристических маршрутов и развитие транспортной инфраструктуры. Сокращение времени в пути и улучшение комфорта способствуют повышению привлекательности региона для иностранных туристов.

Фото: АО "ЗИКСТО"

В перспективе ожидается рост турпотока в Курорт Боровое, что позитивно скажется на экономическом развитии региона. Более удобное транспортное сообщение способствует привлечению новых туристов и созданию дополнительных рабочих мест в туристической отрасл.

Сотрудничество и партнеры

Проект реализован при поддержке АО "НК "Казахстан Темир Жолы", АО "Фонд развития промышленности", акимата Акмолинской области и акимата города Астаны. Также в нем принимают участие КГУ "Visit Aqmola" и ТОО "Центр развития Астана", что подчеркивает межведомственный характер инициативы.

Фото: АО "ЗИКСТО"

Эффективное взаимодействие государственных и частных структур позволило добиться значительного ускорения реализации проекта и обеспечения высокого качества поездов и инфраструктуры.

Итоги

Запуск нового туристического электропоезда Астана – Курорт Боровое – это яркий пример успешной реализации государственной программы по развитию туризма. Новый маршрут, современный подвижной состав и культурно-просветительские инициативы превращают путешествие в увлекательное и комфортное приключение.

Фото: АО "ЗИКСТО"

Символично, что поезд начал курсировать накануне Дня Независимости Казахстана, символизируя стремление страны к инновациям, технологическому прогрессу и укреплению внутреннего туризма. Брендированные вагоны, разработанные отечественными специалистами, стали не только транспортным средством, но и новым форматом знакомства с культурным и природным наследием Казахстана.

Запуск туристического поезда – это вклад в развитие экономики, туризма и имиджа Казахстана на международной арене. Его реализация открывает новые возможности для путешественников и способствует укреплению туристической привлекательности страны.