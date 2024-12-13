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Общество

Аким Актюбинской области не исключает проверок после скандала с Перизат Кайрат

Паводки, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 18:11 Фото: primeminister.kz
Аким Актюбинской области Асхат Шахаров на брифинге в СЦК 13 декабря 2024 года высказался о фонде Перизат Кайрат Biz Birgemiz Kazakhstan. Она участвовала в оказании помощи пострадавшим от паводка, сообщает Zakon.kz.

Асхат Шахаров заявил, что в регионе был открыт один благотворительный фонд, во главе которого стоят известные в области общественники.

"Они проводили всю работу. Конечно, службы вели мониторинг, каждое действие у нас на контроле. Думаю, будут проверки, мы должны убедиться, что каждая копейка дошла по назначению. Вся помощь, которая приходила в регион, бралась на учет и имела свои целевые индикаторы", – заверил глава региона.

По его данным, центры сбора гуманитарной помощи оснастили камерами видеонаблюдения и системой учета.

"Общественники все были на месте, все следили за этими потоками. Приносили мебель, продукты, оборудование, насосы, лодки, кто чем мог помочь, система учета у нас была, мы за это отвечаем", – резюмировал Шахаров.

Перизат Кайрат подозревают в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины.

13 декабря 2024 года в Агентстве по финмониторингу сообщили об аресте недвижимости и имущества Перизат Кайрат. Под арест подпали элитная недвижимость, дорогие иномарки и ее личные вещи. 

Мадина Мамырханова
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