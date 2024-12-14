Роза Рымбаева стала обладательницей высокого звания в Абайской области
Фото: пресс-служба акимата Абайской области
13 декабря заслуженная артистка Республики Казахстан Роза Рымбаева удостоилась звания "Почетный гражданин Абайской области", сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы регионального акимата, это звание – символ глубокого уважения и признательности тем, кто внес значительный вклад в развитие края, служил народу с преданностью и честью, заслужил благодарность и признание своих земляков.
Цветовая гамма нагрудного знака тоже имеет определенный смысл:
- белый цвет отражает чистоту, справедливость и бесконечность;
- синий – символ мира, спокойствия и добра;
- золотой олицетворяет богатство и величие.
"В центре знака изображен контур области, окруженный семью гранями, каждая из которых символизирует ключевые направления ее развития: культуру, искусство, образование, науку, производство, инновации и другие сферы", – говорится в сообщении.
Помимо Розы Куанышевны, обладателями звания стали еще несколько человек.
Фото: пресс-служба акимата Абайской области
Накануне в акимате Астаны поделились интересной информацией с жителями столицы, также стало известно о проведении Дня Независимости в Алматы.
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