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События

Роза Рымбаева стала обладательницей высокого звания в Абайской области

Награждение, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 05:22 Фото: пресс-служба акимата Абайской области
13 декабря заслуженная артистка Республики Казахстан Роза Рымбаева удостоилась звания "Почетный гражданин Абайской области", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы регионального акимата, это звание – символ глубокого уважения и признательности тем, кто внес значительный вклад в развитие края, служил народу с преданностью и честью, заслужил благодарность и признание своих земляков.

Цветовая гамма нагрудного знака тоже имеет определенный смысл:

  • белый цвет отражает чистоту, справедливость и бесконечность;
  • синий – символ мира, спокойствия и добра;
  • золотой олицетворяет богатство и величие.
"В центре знака изображен контур области, окруженный семью гранями, каждая из которых символизирует ключевые направления ее развития: культуру, искусство, образование, науку, производство, инновации и другие сферы", – говорится в сообщении.

Помимо Розы Куанышевны, обладателями звания стали еще несколько человек.

Абайская область, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 05:22

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Накануне в акимате Астаны поделились интересной информацией с жителями столицы, также стало известно о проведении Дня Независимости в Алматы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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