Участок республиканской трассы закрыли в Жетысуской области из-за непогоды

Фото: "КазАвтоЖол"

По состоянию на 22:00 29 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на автодороге республиканского значения в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "КазАвтоЖол" из-за метели и ограниченной видимости закрыт участок протяженностью 100 км трассы Ушарал – Достык – от станции Коктума до станции Достык. "Скопление транспорта на участке – 20 единиц (15 грузовых, 5 легковых). На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 228 единиц техники и 445 человек", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана. Читайте также 13 лет из-за кладбища жители Алматинской области не могут узаконить свои дома

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