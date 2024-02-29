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Участок республиканской трассы закрыли в Жетысуской области из-за непогоды

закрыта дорога, фото - Новости Zakon.kz от 29.02.2024 23:46 Фото: "КазАвтоЖол"
По состоянию на 22:00 29 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на автодороге республиканского значения в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "КазАвтоЖол" из-за метели и ограниченной видимости закрыт участок протяженностью 100 км трассы Ушарал – Достык – от станции Коктума до станции Достык.

"Скопление транспорта на участке – 20 единиц (15 грузовых, 5 легковых). На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 228 единиц техники и 445 человек", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана.

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