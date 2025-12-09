#Казахстан в сравнении
События

Движение грузовиков ограничили в Туркестанской области

фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 23:46
9 декабря 2025 года в связи с ухудшением погодных условий в Туркестанской области введены временные ограничения для движения грузового автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Ограничения действуют на участке трассы в районе села Машат до границы с Жамбылской областью, сообщили в областной полиции.

"Полиция призывает водителей быть максимально внимательными, своевременно готовить автомобили к зимним условиям и следить за техническим состоянием транспорта. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров", – говорится в сообщении полицейского департамента.

Ранее выезд из Астаны ограничили во всех направлениях для некоторых авто.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
