Движение грузовиков ограничили в Туркестанской области
9 декабря 2025 года в связи с ухудшением погодных условий в Туркестанской области введены временные ограничения для движения грузового автотранспорта, сообщает Zakon.kz.
Ограничения действуют на участке трассы в районе села Машат до границы с Жамбылской областью, сообщили в областной полиции.
"Полиция призывает водителей быть максимально внимательными, своевременно готовить автомобили к зимним условиям и следить за техническим состоянием транспорта. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров", – говорится в сообщении полицейского департамента.
Ранее выезд из Астаны ограничили во всех направлениях для некоторых авто.
