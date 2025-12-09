Движение грузовиков ограничили в Туркестанской области

9 декабря 2025 года в связи с ухудшением погодных условий в Туркестанской области введены временные ограничения для движения грузового автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Ограничения действуют на участке трассы в районе села Машат до границы с Жамбылской областью, сообщили в областной полиции. "Полиция призывает водителей быть максимально внимательными, своевременно готовить автомобили к зимним условиям и следить за техническим состоянием транспорта. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров", – говорится в сообщении полицейского департамента. Ранее выезд из Астаны ограничили во всех направлениях для некоторых авто.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: