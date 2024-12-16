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Общество

За сутки в Алматы выпало 32% от месячной нормы снега

снегопад, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 14:17 Фото: акимат Алматы
Вечером 15 декабря Алматы накрыл обильный снегопад. К утру понедельника в городе выпало 32% от месячной нормы осадков для декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации управления развития коммунальной инфраструктуры мегаполиса, в общей сложности уже выпало 73% снега от месячной нормы.

"К утру 16 декабря в городе выпало 22 сантиметра снега, на Каменском плато – 40 см, а на Шымбулаке – 42 см", – рассказали в управлении.

На борьбу с последствиями снегопада в Алматы мобилизованы коммунальные службы. В течение дня на улицах будут работать 605 единиц специальной техники и 1080 человек. Для предотвращения гололедицы с момента начала осадков 122 пескоразбрасывателя обработали дорожную сеть противогололедными материалами, использовав более 2065 тонн реагентов.

снегопад, Алматы, снег, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 14:17

Фото: акимат Алматы

"С раннего утра 16 декабря дорожные службы начали повторную расчистку улиц. В работе задействованы 23 колонны техники, сопровождаемые патрульными машинами полиции", – добавили в управлении.

Организован вывоз снега с ключевых городских объектов, включая Площадь Республики, аэропорт и железнодорожные вокзалы Алматы-1 и Алматы-2. На данный момент вывезено около 850 кубометров снега.

Для уборки тротуаров, парковочных зон и подходов к социально важным объектам задействовано 65 единиц малогабаритной техники. Также проводится ручная очистка остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, лестниц и пандусов.

По прогнозу синоптиков, днем в Алматы ожидается похолодание до -6-8°С, а осадки прекратятся.

О том, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 16 по 18 декабря, можно узнать здесь.

Андрей Дюсупов
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