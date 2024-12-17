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Общество

Кучи снега у обочин объяснили в акимате Алматы

Почему с обочин в Алматы не убирают снег, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 09:24 Фото: акимат Алматы
15-16 декабря 2024 года в городе Алматы выпало большое количество снега: треть от среднемесячной нормы осадков за декабрь. В городе выпало 22 см снега, на Каменском плато – 40 см, Шымбулаке – 42 см, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 декабря рассказали в акимате города.

"На ликвидации последствий снегопада круглосуточно задействовано более 600 единиц спецтехники и 1080 дорожных рабочих. С начала снегопада с городских улиц вывезено 6 520 м³ снега", – сообщили в ведомстве.

Там отмечают, что вывоз снега требует выполнения подготовительных работ по формированию снежных валов у обочин дорог.

Почему в Алматы с обочин не убирают снег, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 09:24

Фото: акимат Алматы

"В связи с тем, что формирование валов производится крупногабаритной техникой (автогрейдеры, фронтальные погрузчики), их выполнение осуществляется в ночное время суток. В связи с вышеизложенным, наличие снежных валов в утренние часы на проезжей части дорог являются технологической необходимостью при производстве работ. Следует отметить, что вывоз валов осуществляется в течение следующей рабочей смены", – пояснили в акимате.

​Далее производится зачистка прибордюрной части после его удаления, скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

Почему в Алматы с обочин не убирают снег, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 09:24

Фото: акимат Алматы

Водителей, с целью организации работ по своевременному вывозу снега, просят не парковать автотранспорт на обочинах дорог, особенно ночью. 

"В связи с тем, что количество выпавшего снега за одни сутки составило декадную норму, вывоз снега с основных магистралей города будет завершен текущей ночью", – резюмировали в акимате. 

В Алматы 17 декабря ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16, днем 4-6 мороза. Какой будет погода в городе в ближайшие дни, можно узнать здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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