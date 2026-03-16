Где легче найти работу в Казахстане: назван город-лидер по вакансиям
Эксперты изучили наиболее востребованные профессии, медианные зарплаты в вакансиях и города с наибольшим числом предложений о работе и подготовили небольшой доклад.
Самые востребованные профессии
По данным аналитиков HeadHunter Kazakhstan, в феврале наибольшая доля вакансий пришлась на позицию менеджера по продажам и менеджера по работе с клиентами – 11,1% всех объявлений. Медианная предлагаемая зарплата по этой категории составила 302 199 тенге.
На втором месте по количеству предложений оказалась профессия бухгалтера – 7,6% вакансий со средней зарплатой 341 731 тенге. Третью строчку заняли продавцы-консультанты и продавцы-кассиры – 4,5% вакансий (208 068 тенге).
В десятку самых востребованных профессий также вошли:
- водители (2,2%),
- администраторы (2,1%),
- учителя и преподаватели (2%),
- торговые представители (1,9%),
- повара, пекари и кондитеры (1,8%),
- маркетологи и интернет-маркетологи (1,6%),
- операторы call-центров (1,5%).
В целом, как говорится в публикации экспертов, структура вакансий показывает, что основной спрос работодателей сосредоточен в сфере продаж, бухгалтерии, розничной торговли и сервисных профессиях.
Города с наибольшим числом вакансий
Наибольшая активность работодателей наблюдалась в Алматы, где было размещено 401% всех вакансий.
Второе место занимает Астана – 23,6% предложений о работе.
Далее следуют:
- Караганда – 5,5%,
- Шымкент – 4,7%.
В число городов с заметной долей вакансий также вошли Костанай, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау и Петропавловск.
"При этом самая высокая медианная зарплата среди крупных городов зафиксирована в Астане – 495 122 тенге, на втором месте Алматы – 486 958 тенге", – говорится в заключительной части.
19 февраля в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) рассказывали о ситуации со спросом-предложением на рынке труда.