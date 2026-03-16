#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Общество

Где легче найти работу в Казахстане: назван город-лидер по вакансиям

Фото: Zakon.kz
Одна из платформ для поиска работы и подбора персонала в Казахстане проанализировала активность работодателей на рынке труда страны по итогам февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Эксперты изучили наиболее востребованные профессии, медианные зарплаты в вакансиях и города с наибольшим числом предложений о работе и подготовили небольшой доклад.

Самые востребованные профессии

По данным аналитиков HeadHunter Kazakhstan, в феврале наибольшая доля вакансий пришлась на позицию менеджера по продажам и менеджера по работе с клиентами – 11,1% всех объявлений. Медианная предлагаемая зарплата по этой категории составила 302 199 тенге.

На втором месте по количеству предложений оказалась профессия бухгалтера – 7,6% вакансий со средней зарплатой 341 731 тенге. Третью строчку заняли продавцы-консультанты и продавцы-кассиры – 4,5% вакансий (208 068 тенге).

В десятку самых востребованных профессий также вошли:

  • водители (2,2%),
  • администраторы (2,1%),
  • учителя и преподаватели (2%),
  • торговые представители (1,9%),
  • повара, пекари и кондитеры (1,8%),
  • маркетологи и интернет-маркетологи (1,6%),
  • операторы call-центров (1,5%).

В целом, как говорится в публикации экспертов, структура вакансий показывает, что основной спрос работодателей сосредоточен в сфере продаж, бухгалтерии, розничной торговли и сервисных профессиях.

Города с наибольшим числом вакансий

Наибольшая активность работодателей наблюдалась в Алматы, где было размещено 401% всех вакансий.

Второе место занимает Астана – 23,6% предложений о работе.

Далее следуют:

  • Караганда – 5,5%,
  • Шымкент – 4,7%.

В число городов с заметной долей вакансий также вошли Костанай, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау и Петропавловск.

"При этом самая высокая медианная зарплата среди крупных городов зафиксирована в Астане – 495 122 тенге, на втором месте Алматы – 486 958 тенге", – говорится в заключительной части.

19 февраля в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) рассказывали о ситуации со спросом-предложением на рынке труда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Где сейчас в Казахстане проще всего найти работу: регионы-лидеры по вакансиям
09:16, 11 декабря 2025
По какой профессии сейчас легче найти работу в Казахстане
09:51, 11 сентября 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Необычный финал турнира в Тунисе сыграла надежда казахстанского тенниса
15:26, Сегодня
Назвавший казахов "родными" россиянин готов подраться с Арманом Царукяном
15:04, Сегодня
Рыбакина узнала свой путь к титулу "Мастерса" в США, организаторы которого "обидели" Елену
14:28, Сегодня
Названы ошибки бегунов, которые могут привести к обезвоживанию
14:15, Сегодня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: